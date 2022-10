D1 mit Leistungsvergleich der zum Sieg führt



Am Wochenende des 24. zum 25.09.2022 war in der Verbandsliga Staffel 2 der D-Junioren Spielpause angesagt. Diese Möglichkeit nutzten die Saalefelder für einen Leistungsvergleich gegen Silbitz/Crossen, welche aktuell auf dem dritten Tabellenplatz der Verbandsliga Staffel 1 stehen.Das Testen von Spielern auf anderen Positionen und abgeänderten Spieltaktiken sollte den Schwerpunkt bilden. Doch leider musste in der Woche zuvor jeden Tag neue Spielerabsagen aufnehmen, so dass man am Sonntag den 25.09. mit nur sieben eigenen Spielern sowie einen Torwart und einem Feldspieler der D2 die Reise nach Silbitz/Crossen antrat.

Nun war der Trainer Thomas Lüdicke gefordert und musste ohne Wechsler das Beste aus der Mannschaft herausholen.Saalfeld überließ dem Gegner komplett seine Hälfte und reagierte erst ab der Mittellinie. Damit kamen die Silbitzer absolut nicht klar. Dadurch standen die Saalfelder mit Überzahl in der eigenen Hälfte und nahm dem Gegner fast jede Anspielstadion. Der schnelle Ballgewinn und der folgende Konter machten es dem Gegner sehr schwer ins Spiel zukommen. Folgerichtig setzte sich in der 7.Minute Finn Morow im Alleingang zum 1:0 durch.

In der 8 min. konnte Silbitz/Crossen in einen seiner wenigen Abgriffe den Ball vor das Saalfelder Tor bringen. Der Rechsverteidiger Nichita Cazacu versuchte diesen zu klären und traf den Ball dabei nicht richtig und lenkte ihn versehentlich ins eigene Tor.

Saalfeld ließ aber nicht locker und so konnte sich Collin Zietz in der 22 min. mit einem 15 m Schuss und im Anschluss unser Leihspieler aus der D2 Felix Oeser mit einem Zauberball aus 10m in die Torschützenliste eintragen. Silbitz/Crossen fand nun fast kein Zugriff mehr aufs Spiel. Hingegen holten die Saalfelder alles aus sich heraus, um auch im letzten Drittel noch erfolgreich zu sein. So stand Nicklas Flügel in der 44 min Gold richtig um einen zuvor parierten Schuss des Silbitzer Schlussmanns zum 1:4 Endstand einzuschieben.

Mit diesem Ergebnis haben die Saalfelder gezeigt das immer mit Ihnen zu rechnen ist.

Diese Leistung und noch etwas mehr muss Saalfeld nun nächste Woche am 4. Spieltag abrufen. Der Gegner SV Mosbach, hatte dem FSV Sömmerda eine satte 10:0 Niederlage eingeschenkt.

Das intensive Training zusammen mit einer hohen Trainingsbeteiligung der Jungs bilden den Grundstein für diesen sehr guten Saisonstart.