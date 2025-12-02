D1 Junioren besiegeln mit einem umkämpften Derbysieg die Herbstmeister

Zum letzten Spiel der Hinrunde empfingen die D1 Junioren des VfB Oberweimar auf den Lindenberg den Stadtrivalen Empor Weimar. Nach dem Anpfiff ging es für beide Mannschaften gleich richtig zur Sache. Der tabellensiebte Empor Weimar trat durch zahlreiche Verstärkungen unerwartet stark auf und erzielte in der 9. Minute mit einem Fernschuss das 0:1. Nach einigen taktischen Wechseln wurde der VfB Oberweimar stärker und glich in der 18. Minute zum 1:1 aus. Die Zuschauer erwachten zunehmend und die Derby Stimmung war nun endgültig zu spüren. Mit zwei toll herausgespielten Toren in der 28. und 29. Minute erhöhte der VfB Oberweimar zum 3:1, bevor kurz vor Pause Empor das Anschlusstor schoss. Mit der knappen 3:2 Führung ging es dann für die Mannschaften in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff merkte man dann den Willen der Mannschaft dieses letzte Spiel der Hinrunde zu gewinnen. Mit hohem Leistungseinsatz und guter Taktik spielten sich die Jungs Chance um Chance vor dem Empor Strafraum heraus. In der 38. Minute belohnte sich der VfB mit dem 4:2 und erhöhte in der 49. Minute zum 5:2. Das Spiel war damit aber nicht vorbei und der Gegner wollte sich nicht geschlagen geben. So schoss Empor in der 51. Minute ein Tor und verkürzte auf 5:3. Mit einer absolut geschlossene Mannschaftsleistung und viel Herzblut im Spiel schoss der VfB Oberweimar in der 55. und 58. Minute zwei weitere Tore zum hochverdienten 7:3 Endstand. So hieß es am Schluss: Derbysieger & Herbstmeister. Und das mit maximaler Anzahl von 30 Punkten aus 10 Spielen.