D-Liga: FC Waldhorn will oben mitspielen

Lampertheim. Unter ganz besonderen Vorzeichen stand die Saison 2024/25 für den FC Waldhorn Lampertheim. Der wollte eigentlich seinen Spielbetrieb einstellen, doch überraschenderweise traten einige polnische Spieler des FC Italia Bensheim an ihn heran, mit diesem Vorhaben etwas langsam zu machen. So wurde der FC Waldhorn die neue Heimat dieser Spieler, die in der Kreisliga D mit Tabellenplatz sechs ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Was war gut? Die Mannschaft hielt zusammen und die neuen Vereinsverantwortlichen, die seit vergangenen Januar an der Spitze des Vereins stehen, führen den Verein weiter. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, vor wenigen Tagen auf der 50-Jahr-Feier des Vereins auch den langjährigen Waldhorn-Verantwortlichen zu gedenken, die das Vereinsschiff über viele Jahre hinweg führten. Beispielsweise dem langjährigen Aktiven Günter Prinz, der dem Verein schon seit 1985 angehört.

Was geht besser? „Manchmal mussten wir schon einige kurzfristige Absagen von Spielern hinnehmen. Das hat es nicht immer einfach gemacht, eine Mannschaft zu stellen“, hatte für Stopyra die gelungene Saison auch einige Tücken.

Wer kommt? Die Gebrüder Bartlomiej und Adrian Flak verstärken den FC Waldhorn. Patrick Koloczek kehrt vom SV Eintracht Zwingenberg zurück.

Wer geht? Mit David Wasivkiewitz, Jakub Okoniewski und Kewin Lis schließen sich drei Stammspieler der Spvgg Seeheim-Jugenheim an.

Was geht? „Alle sind heiß auf die neue Runde. Wir wollen oben mitspielen“, hofft Stopyra, dass sein Verein demnächst in der Kreisliga C vertreten ist. Vielleicht schon in der kommenden Saison.

Zugänge: Adrian Flak (SG Hohensachsen), Bartlomiej Flak , Piotr Tomasz (beide spielen erstmalig in Deutschland vereinsbezogen Fußball), Patryk Kolodziej (SV Eintracht Zwingenberg).

Abgänge: David Wasivkiewitz, Jakub Okoniewski und Kewin Lis (alle Spvgg. Seehheim-Jugenheim)

Trainer: Kacper Dyduch (zweite Saison). – Ziel: oben mitspielen. – Favoriten: Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze erwartet.