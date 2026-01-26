D-Juniorinnen werden Vierte beim Regionalpokal

Lohfelden - Mit dem ersten Platz in ihrer Vorrundengruppe am Samstag qualifizierten sich die D-Juniorinnen der TuS Viktoria Großenenglis für die Finalrunde des Futsal-Regionalpokals der Region Kassel am Sonntag in Lohfelden. Hier belegte der TuS mit einem Sieg den vierten Platz in ihrer Gruppe. Doch die Leidenschaft der Mädels und die Begeisterung der Zuschauer wurde auch gebremst, unter anderem durch eine bis zu zweistündige Wartezeit zwischen den Spielen. Alles hatte insgesamt wenig zu tun mit einer regulären Futsal-Regionalmeisterschaft in einer viel zu kleinen Halle mit 15 teilnehmenden Mannschaften.

Die Bedingungen beim Turnier waren für Spielerinnen, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer unzumutbar: Chaotische Organisation, widersprüchliche Spielpläne, fehlende Ergebnisübersicht und kurzfristige Planänderungen sorgten für große Verwirrung und Frust. Ein Ablauf, der einem Regionalpokalturnier und dem Einsatz der Fußballmädels nicht gerecht wird. Daraufhin beschlossen Großenenglis und Anraff ein Zeichen für den Mädchenfußball zu setzen! Als Zeichen der Solidarität und des Protests spielten die TuS-Mädchen in ihrem Gruppenspiel gegen SV Anraff für zwei Minuten den Ball nur hin und her. Dieser Protest, unter großem Applaus aller Anwesenden, sollte darauf hinweisen, dass die Förderung des Mädchenfußballs nicht allein auf den Schultern der Vereine lasten darf. Die mangelhafte Organisation durch den Hessischen Fußballverband machte die fehlende Wahrnehmung und Wertschätzung des Mädchenfußballs für alle Beteiligten deutlich erlebbar. Die Mädchen verdienen bessere Rahmenbedingungen, echte Wertschätzung und eine Organisation, die ihrem Engagement gerecht wird.