D-Juniorinnen holen verdient die Meisterschaft

Die D-Juniorinnen der JFG Schwarze Laber krönen eine starke Rückrunde mit dem verdienten Meistertitel in der Frühjahrsrunde. Nach sieben gespielten Partien beendete das Team die Saison mit 16 Punkten, der besten Tordifferenz und dem gewonnenen direkten Vergleich – und steht damit verdient an der Spitze.

Die Frühjahrsrunde begann mit einem Paukenschlag: einem 7:0-Auswärtssieg beim späteren direkten Konkurrenten Freier TuS II. Es folgten souveräne Siege gegen SG Painten (8:1), SG VfB Regensburg (1:0 & 4:0) und Regensburger Turnerschaft (3:2). Die einzige Niederlage gab es im Rückspiel gegen die Turnerschaft (2:3), zudem trennte man sich im Rückspiel gegen Freier TuS mit 3:3.

Das entscheidende Spiel am 11. Mai gegen den Freier TuS II hätte der Titelkrimi werden können – doch es kam anders:

Ein Vertreter des Freier TuS II informierte in einer offiziellen E-Mail darüber, dass an diesem Sonntag keine spielfähige Mannschaft gestellt werden könnte. Laut §29 der Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) ist der Fall klar geregelt: Das Spiel muss mit 2:0 für JFG Schwarze Laber gewertet werden.

Diese Wertung fehlt jedoch bis heute im offiziellen BFV-System – die dort geführte Tabelle ist unvollständig und verzerrt die tatsächliche sportliche Leistung.

Korrigierte Saisonbilanz der JFG Schwarze Laber (Frühjahrsrunde):

7 Spiele

5 Siege

1 Unentschieden

1 Niederlage

30:9 Tore

Tordifferenz: +21

16 Punkte

Direkter Vergleich gegen Freier TuS II: 7:0-Sieg und 3:3-Unentschieden

Damit liegt die JFG Schwarze Laber sportlich vor dem Freier TuS II – sowohl in Punkten als auch im direkten Vergleich.

Klarstellung zur Tabelle:

In der auf FuPa veröffentlichten Tabelle (Stand: Redaktionsschluss) wurde das Spiel vom 11. Mai nicht als 2:0-Sieg gewertet. Dadurch erscheint die JFG mit nur 5 Spielen, 10 Punkten und Platz 2 – ein falsches Bild. Die Fakten sprechen eine andere Sprache, und nach BFV-Spielordnung steht fest: Die JFG Schwarze Laber ist Meister der Frühjahrsrunde 2025.

Zusatz: Rückblick auf die Gesamtsaison

Bereits in der Herbstrunde 2024 zeigten die Mädels ihr Potenzial: Mit 21 Punkten, 45:7 Toren und nur drei Niederlagen belegte man Platz 2 hinter dem überragenden Team aus Burglengenfeld. Die Frühjahrsrunde wurde dann zur Bühne für den verdienten Titelgewinn.

Fazit:

Die JFG Schwarze Laber war in dieser Saison nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch voll auf der Höhe. Einsatz, Disziplin, Spielfreude und Teamgeist haben diesen Erfolg möglich gemacht – und selbst ein nicht gewertetes Spiel konnte die Meisterschaft nicht verhindern.

Herzlichen Glückwunsch, Mädels – ihr seid unsere verdienten Meisterinnen 2025!



Du liebst Fußball und suchst nach einer neuen sportlichen Herausforderung oder einfach ein tolles Team, in dem der Spaß am Spiel im Vordergrund steht? Dann bist du bei uns genau richtig!

Aktuell suchen wir noch engagierte und fußballbegeisterte Spielerinnen für:

unsere D-Juniorinnen (Jahrgänge ab 2013 )

unsere C-Juniorinnen-Leistungsmannschaft (Jahrgänge ca. 2012–2011)

unsere B-Juniorinnen-Leistungsmannschaft (Jahrgänge ca. 2009–2010)

Egal ob du bereits im Verein gespielt hast oder erst am Anfang deiner Fußballreise stehst – wir freuen uns über jede neue Mitspielerin, die mit Begeisterung und Teamgeist auf dem Platz steht!

Komm vorbei und mach mit – wir freuen uns auf dich!