D-Junioren ziehen ins Viertelfinale ein 💙💛

Die D-Junioren des FC Empor Weimar 06 stehen im Viertelfinale! Gegen einen guten Gegner aus der Klasse darunter setzte sich das Team am heutigen Donnerstag mit 3:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Artur Soltau, Arthur Posern und Samir Ljajic. Nach der Ferienpause war es das erste Pflichtspiel – bereits am Samstag geht es in der Kreisoberliga gegen den SV 09 Arnstadt II weiter. 💙💛