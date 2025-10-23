 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
– Foto: FC Empor Weimar 06

D-Junioren ziehen ins Viertelfinale ein 💙💛

D-Jun.-Kreispokal MT
Großschwabh.
FC Empor 06

Heute, 17:30 Uhr
SV Fortuna Großschwabhausen
SV Fortuna GroßschwabhausenGroßschwabh.
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06
0
3
Abpfiff

Die D-Junioren des FC Empor Weimar 06 stehen im Viertelfinale! Gegen einen guten Gegner aus der Klasse darunter setzte sich das Team am heutigen Donnerstag mit 3:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Artur Soltau, Arthur Posern und Samir Ljajic. Nach der Ferienpause war es das erste Pflichtspiel – bereits am Samstag geht es in der Kreisoberliga gegen den SV 09 Arnstadt II weiter. 💙💛

Aufrufe: 023.10.2025, 20:00 Uhr
Rene Heinze