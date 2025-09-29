Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
D-Junioren siegen, E-Junioren erfolgreich bei den Kreisjugendspielen
Unsere D-Junioren gewannen gestern mit 2:1 gegen den Erlauer SV Grün-Weiß. Unsere E-Jugend trat gestern mit einer großen Anzahl junger F-Spieler bei den Kreisjugendspielen an. Der Start ins Turnier verlief noch etwas schleppend, doch mit zunehmender Spielzeit fanden die Kinder immer besser in ihren Rhythmus. Mit viel Einsatz und Kampfgeist gelang es ihnen schließlich, ihr Ziel zu erreichen: ein Tor zu erzielen! Im letzten Spiel belohnten sie sich sogar mit einem Sieg gegen Rauenstein und belegten damit den 4. Platz.