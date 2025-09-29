D-Junioren siegen, E-Junioren erfolgreich bei den Kreisjugendspielen

Unsere D-Junioren gewannen gestern mit 2:1 gegen den Erlauer SV Grün-Weiß. Unsere E-Jugend trat gestern mit einer großen Anzahl junger F-Spieler bei den Kreisjugendspielen an. Der Start ins Turnier verlief noch etwas schleppend, doch mit zunehmender Spielzeit fanden die Kinder immer besser in ihren Rhythmus. Mit viel Einsatz und Kampfgeist gelang es ihnen schließlich, ihr Ziel zu erreichen: ein Tor zu erzielen! Im letzten Spiel belohnten sie sich sogar mit einem Sieg gegen Rauenstein und belegten damit den 4. Platz.