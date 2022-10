D-Junioren sammeln zusammen mit der SG Kammeltal Spenden

Unsere D-Junioren trafen in der ersten Runde des Landratspokals auf die SG Kammeltal. Das Spiel wurde von Franz Langenmaier vom SVO gepfiffen, der sich seit Jahren für Kinder mit Behinderungen aus der Region einsetzt. Heuer sammelt er Spenden für den kleinen Ben aus Röfingen, der seit seiner Geburt im Rollstuhl sitzt. Für unsere D-Junioren war sofort klar, da machen wir was. So wurden innerhalb kürzester Zeit Spenden aus dem Familienkreis organisiert, die Gastmannschaft informiert und am Spieltag eine Spendenbox aufgestellt. So kamen an diesem Abend 450,- Euro zugunsten des kleinen Ben zusammen, die von den beiden Spielführern beider Teams an Schiri Franz Langenmaier übergeben wurden. Die anschließende Partie entschieden unsere Jungs in einem fairen Spiel souverän mit 4:0 für sich und zogen in die nächste Pokalrunde ein. So kamen mit den Spenden aus dem Punktspiel gegen den TSV Balzhausen, dem Jugend-Pokalspiel und durch unsere AH, insgesamt schon 1.650 Euro zusammen.

Der kleine Ben freut sich über jede weitere Spende, die für einen Rollstuhllift benötigt wird!

Spendenkonto: Franz Langenmaier