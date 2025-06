D-Junioren: JSG Steinbach grüßt als Meister Teaser JUGEND: +++ 16 Spiele, 16 Siege, 95:10 Treffer - die D-Junioren der JSG Steinbach sind ungeschlagen durch die Kreisliga-Saison 2024/ 2025 gelangt. Am Dienstag beginnt die Aufstiegsrunde +++

Haiger. 16 Spiele, 16 Siege, 48 Punkte, 95:10 Treffer - die D-Junioren der JSG Steinbach sind ungeschlagen durch die Kreisliga-Saison 2024/ 2025 gelangt. Am Dienstag beginnen für sie die Aufstiegsspiele um einen Platz in der Gruppenliga Gießen/Marburg. Um 18 Uhr genießt die Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz an der Forsthausstraße Heimrecht gegen den FSV Cappel. Das Rückspiel wird am Samstag um 11.30 Uhr in Cappel angepfiffen.