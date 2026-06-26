D-Junioren: JFV Walsdorf/Wörsdorf trotzt Paris Saint-Germain D1 des JFV Wörsdorf/Walsdorf schnuppert internationale Fußball-Luft von Andreas Lutz (JFV) · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser

Die D-Junioren des JFV Wörsdorf/Walsdorf durfte sich auf internationaler Bühne beweisen. – Foto: Timo Babic

Folgende Vereinsnachricht hat uns vom JFV Walsdorf/Wörsdorf erreicht.

Einmal im Leben echtes internationales Flair erleben und gegen die besten Jugendmannschaften Europas antreten. Mit diesem Ziel machte sich das D Jugend Team des JFV Walsdorf/Wörsdorf am vergangenen Wochenende auf den Weg zum renommierten TSC International Tournament in den Niederlanden. Das hochkarätige Teilnehmerfeld versprach von Anfang an eine riesige sportliche Herausforderung: Unter anderem waren europäische Top-Clubs wie der FC Liverpool, der 1. FC Köln, AC Milan, Ajax Amsterdam und der spätere Turniersieger PAOK Thessaloniki vor Ort vertreten. Für die 16 Nachwuchskicker aus der Region und die mitgereisten Betreuer war es die Chance ihres Lebens, sich auf diesem Niveau zu beweisen.

Bereits in der Gruppenphase traf der JFV auf extrem spielstarke, internationale Konkurrenz. Neben den Niederländern von Quick Den Haag und den SC Buitenboys aus Almere stand auch ein Match gegen die Mannschaft von Dinamo City aus der albanischen Hauptstadt Tirana auf dem Plan. Trotz des hohen Niveaus der Gegner warf die Mannschaft aus dem Idsteiner Land in jedem Spiel alles in die Waagschale und zeigte großen kämpferischen Einsatz. Ein besonderes Highlight war das Duell gegen die Nachwuchsstars von Paris Saint-Germain (PSG). Gegen die europäische Übermannschaft zeigte sich der JFV in toller Form und hielt leidenschaftlich dagegen. Am Ende stand ein beachtliches 0:5 auf der Anzeigetafel. Diese kämpferisch starke Leistung löste zudem ein ganz besonderes Versprechen ein: Der mitgereiste Trikotsponsor hatte vor dem Anpfiff zugesichert, bei einer Niederlage von weniger als acht Toren Unterschied einen komplett neuen Trikotsatz zu spendieren. Dank des engagierten Auftritts darf der Sponsor dieses Versprechen nun einlösen.