D-Junioren eröffnen das Fußball Juniorenjahr beim Rewe Kesper Cup

Am Samstag, den 3. Januar 2026, richtet sich der Blick der jungen Fußballfans im Kreis Witten/Bochum auf die Halle, wenn der Rewe Kesper Cup für die D-Junioren den Start ins neue Jahr markiert. Gerade bei Hallenturnieren zeigt sich oft, wie viel Talent in den Jahrgängen steckt. Wer weiß: Vielleicht macht an diesem Tag der ein oder andere Spieler erstmals auf sich aufmerksam. Ab 10:00 Uhr treffen insgesamt zehn Mannschaften in zwei Gruppen aufeinander, gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“. Der komplette Spielplan, alle Spiele sowie die Ergebnisse sind auf FuPa zu finden.
In Gruppe A beginnt das Turnier um 10:00 Uhr mit der Begegnung TuRa Rüdinghausen gegen TuS Hattingen. TuRa geht als Team aus der Kreisliga B mit einem leichten Vorteil ins Spiel, während Hattingen aus der Kreisliga C kommt und eher Außenseiterchancen haben wird. Um 10:26 Uhr folgt Waldesrand Linden II gegen SV Langendreer 04 IV. Waldesrand spielt ebenfalls Kreisliga B und bringt damit die etwas besseren Voraussetzungen mit.
Um 10:52 Uhr steht mit TuS Harpen gegen TuRa Rüdinghausen eines der ersten Topspiele an. Harpen ist in der Kreisliga A aktiv und zählt damit zu den Favoriten der Gruppe. Für TuRa ist es ein früher Gradmesser. Um 11:18 Uhr trifft TuS Hattingen auf Waldesrand Linden II, wobei Waldesrand erneut leicht favorisiert ist. Um 11:44 Uhr spielt SV Langendreer 04 IV gegen TuS Harpen, ein weiteres Spiel, in dem Harpen die Rolle des Favoriten einnimmt.
Um 12:10 Uhr folgt das Duell TuRa Rüdinghausen gegen Waldesrand Linden II, das aufgrund der gleichen Ligazugehörigkeit als besonders ausgeglichen gilt. Um 12:36 Uhr trifft TuS Harpen auf TuS Hattingen, wobei Harpen erneut mit Vorteilen ins Spiel geht. Um 13:28 Uhr kommt es zum Spiel Waldesrand Linden II gegen TuS Harpen, ein Duell zweier Teams aus höheren Spielklassen, das Einfluss auf die Gruppenplatzierung haben kann. Den Abschluss der Gruppe A bildet um 13:54 Uhr die Partie TuS Hattingen gegen SV Langendreer 04 IV, in der beide Mannschaften noch einmal alles investieren werden, um Punkte mitzunehmen.
In Gruppe B beginnt der Spielbetrieb um 10:13 Uhr mit TuRa Rüdinghausen II gegen Portugal SV Witten. Beide Teams spielen in der Kreisliga C, was ein Spiel auf Augenhöhe erwarten lässt. Um 10:39 Uhr folgt SV Herbede gegen FC Herdecke-Ende II. Während Herbede regulär in der Kreisliga C aktiv ist, tritt Herdecke-Ende II in der D-Junioren-Spaß-Liga an, ist leistungsmäßig aber nicht zu unterschätzen.
Um 11:05 Uhr kommt es zum vereinsinternen Duell TuRa Rüdinghausen III gegen TuRa Rüdinghausen II. Die dritte Mannschaft ist aktuell nicht im Ligabetrieb gemeldet und besteht überwiegend aus Spielern, die sonst weniger Einsatzzeiten bekommen. Um 11:31 Uhr trifft Portugal SV Witten auf SV Herbede, ein weiteres klassisches Kreisliga-C-Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden können.
Um 11:57 Uhr spielt FC Herdecke-Ende II gegen TuRa Rüdinghausen III, ein Spiel, in dem für beide Teams noch einmal Punkte mitnehmen können. Um 12:23 Uhr folgt TuRa Rüdinghausen II gegen SV Herbede, eine Partie, die bereits richtungsweisend für den weiteren Gruppenverlauf sein kann. Um 12:49 Uhr steht TuRa Rüdinghausen III gegen Portugal SV Witten an. Auch hier geht die 3. Mannschaft des Ausrichters als Underdog in das Spiel.
Die letzten Gruppenspiele werden ebenso intensiv: Um 13:15 Uhr trifft FC Herdecke-Ende II auf TuRa Rüdinghausen II. Um 13:41 Uhr spielt SV Herbede gegen TuRa Rüdinghausen III, ein Spiel, in dem Herbede aufgrund der Ligazugehörigkeit Vorteile mitbringt. Den Schlusspunkt setzt um 14:07 Uhr die Partie Portugal SV Witten gegen FC Herdecke-Ende II, die noch einmal Spannung in die Gruppe bringen kann.
Geleitet werden sämtliche Begegnungen von Zidane Ali Heß, Leon Scheidt und Isaija Zecevic. Mit seinem straffen Zeitplan, vielen Spielen und einer breiten Mischung an Mannschaften bietet der Rewe Kesper Cup einen intensiven Turniertag für die D-Junioren aus dem Kreis Witten/Bochum. Am Ende stehen nicht nur Platzierungen und Ergebnisse im Fokus, sondern vor allem viele Eindrücke, neue Erfahrungen und ein gelungener Auftakt ins Fußball Juniorenjahr 2026.