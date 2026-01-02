Auch in diesem Jahr findet der Rewe Kesper-Cup statt. – Foto: Isaija Zecevic

D-Junioren eröffnen das Fußball Juniorenjahr beim Rewe Kesper Cup

Am Samstag, den 3. Januar 2026, richtet sich der Blick der jungen Fußballfans im Kreis Witten/Bochum auf die Halle, wenn der Rewe Kesper Cup für die D-Junioren den Start ins neue Jahr markiert. Gerade bei Hallenturnieren zeigt sich oft, wie viel Talent in den Jahrgängen steckt. Wer weiß: Vielleicht macht an diesem Tag der ein oder andere Spieler erstmals auf sich aufmerksam. Ab 10:00 Uhr treffen insgesamt zehn Mannschaften in zwei Gruppen aufeinander, gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“. Der komplette Spielplan, alle Spiele sowie die Ergebnisse sind auf FuPa zu finden. In Gruppe A beginnt das Turnier um 10:00 Uhr mit der Begegnung TuRa Rüdinghausen gegen TuS Hattingen. TuRa geht als Team aus der Kreisliga B mit einem leichten Vorteil ins Spiel, während Hattingen aus der Kreisliga C kommt und eher Außenseiterchancen haben wird. Um 10:26 Uhr folgt Waldesrand Linden II gegen SV Langendreer 04 IV. Waldesrand spielt ebenfalls Kreisliga B und bringt damit die etwas besseren Voraussetzungen mit.

Um 10:52 Uhr steht mit TuS Harpen gegen TuRa Rüdinghausen eines der ersten Topspiele an. Harpen ist in der Kreisliga A aktiv und zählt damit zu den Favoriten der Gruppe. Für TuRa ist es ein früher Gradmesser. Um 11:18 Uhr trifft TuS Hattingen auf Waldesrand Linden II, wobei Waldesrand erneut leicht favorisiert ist. Um 11:44 Uhr spielt SV Langendreer 04 IV gegen TuS Harpen, ein weiteres Spiel, in dem Harpen die Rolle des Favoriten einnimmt. Um 12:10 Uhr folgt das Duell TuRa Rüdinghausen gegen Waldesrand Linden II, das aufgrund der gleichen Ligazugehörigkeit als besonders ausgeglichen gilt. Um 12:36 Uhr trifft TuS Harpen auf TuS Hattingen, wobei Harpen erneut mit Vorteilen ins Spiel geht. Um 13:28 Uhr kommt es zum Spiel Waldesrand Linden II gegen TuS Harpen, ein Duell zweier Teams aus höheren Spielklassen, das Einfluss auf die Gruppenplatzierung haben kann. Den Abschluss der Gruppe A bildet um 13:54 Uhr die Partie TuS Hattingen gegen SV Langendreer 04 IV, in der beide Mannschaften noch einmal alles investieren werden, um Punkte mitzunehmen.