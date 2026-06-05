D-Junioren des JFV Eschenburg stehen vor dem Aufstieg Teaser JUGEND: +++ Ein Spiel müssen die D-Junioren des JFV Eschenburg noch erfolgreich bestehen, dann sind sie am Ziel: Der Kreisliga-Meister kann am 12. Juni in die Gruppenliga aufsteigen +++ von Redaktion · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

Die D-Junioren des JFV Eschenburg haben bisher eine monstermäßige Saison gespielt. Sie könnte am 12. Juni mit dem Aufstieg in die Gruppenliga enden. © Florian Schneider/JFV Eschenburg

Eschenburg. Die D-Jugend-Fußballer des JFV Eschenburg haben eine starke Runde gespielt. Meister der Kreisliga Dillenburg sind sie bereits. Der Aufstieg in die Gruppenliga könnte demnächst folgen. Eschenburg reist mit einem 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel am 12. Juni zur JSG Mücke.