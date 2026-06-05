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Ligabericht
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D-Junioren des JFV Eschenburg stehen vor dem Aufstieg
Teaser JUGEND: +++ Ein Spiel müssen die D-Junioren des JFV Eschenburg noch erfolgreich bestehen, dann sind sie am Ziel: Der Kreisliga-Meister kann am 12. Juni in die Gruppenliga aufsteigen +++
Eschenburg. Die D-Jugend-Fußballer des JFV Eschenburg haben eine starke Runde gespielt. Meister der Kreisliga Dillenburg sind sie bereits. Der Aufstieg in die Gruppenliga könnte demnächst folgen. Eschenburg reist mit einem 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel am 12. Juni zur JSG Mücke.