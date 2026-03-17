D-Jugendspiel am 13.03.2026

Leider konnten wir beim Spiel am 13.03.2026 die drei Punkte nicht mit nach Hause nehmen. Trotz einer starken Leistung musste sich unsere D-Jugend am Ende mit 1:2 geschlagen geben.
Unsere Mannschaft zeigte von Beginn an großen Einsatz und kämpfte über die gesamte Spielzeit hinweg mit viel Leidenschaft. Besonders erfreulich war der frühe Führungstreffer zum 1:0 durch Luca, der das Team zunächst in Front brachte.
Auch nach dem Rückstand ließ sich die Mannschaft nicht hängen. Die Spieler kämpften wie Löwen, zeigten großen Teamgeist und viel Emotion auf dem Platz. Darauf können Trainer, Eltern und Verein wirklich stolz sein.
Am Ende reichte es zwar nicht für Punkte, doch die Leistung und der Einsatz der gesamten Mannschaft stimmen positiv für die kommenden Spiele.
Schon nächste Woche geht es weiter – und es wartet ein hartes Programm auf unser Team. Wir werden weiter trainieren, zusammenhalten und alles geben.