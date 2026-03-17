D-Jugendspiel am 13.03.2026

Leider konnten wir beim Spiel am 13.03.2026 die drei Punkte nicht mit nach Hause nehmen. Trotz einer starken Leistung musste sich unsere D-Jugend am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

Unsere Mannschaft zeigte von Beginn an großen Einsatz und kämpfte über die gesamte Spielzeit hinweg mit viel Leidenschaft. Besonders erfreulich war der frühe Führungstreffer zum 1:0 durch Luca, der das Team zunächst in Front brachte.