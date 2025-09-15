D-Jugend zu Gast beim SV Münster II

Unsere D-Jugend war am Wochenende beim SV Münster II zu Gast. Von Beginn an zeigte sich, dass die Gastgeber eine sehr starke Mannschaft auf den Platz brachten. Trotz großem Einsatz und viel Laufbereitschaft hatte unser Team kaum Gelegenheit, das eigene Spiel aufzubauen. Am Ende mussten wir eine deutliche 21:0-Niederlage hinnehmen.

Auch wenn das Ergebnis sehr hoch ausgefallen ist, gilt ein großes Lob an unsere Spielerinnen und Spieler, die bis zum Schlusspfiff alles gegeben haben und nie den Kopf hängen ließen. Niederlagen gehören zum Fußball dazu – und gerade aus solchen Spielen können wir viel lernen. Im Training werden wir weiter an unseren Stärken arbeiten und versuchen, die nächsten Partien erfolgreicher zu gestalten.