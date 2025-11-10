D-Jugend SC Hassia Dieburg bei uns zu Gast

Am vergangenen Freitag empfing die D-Jugend des FC Ueberau die Mannschaft des SC Hassia Dieburg. Trotz der schwierigen Witterungsbedingungen entwickelte sich ein Spiel mit vielen sehenswerten Aktionen und guten spielerischen Ansätzen auf beiden Seiten.

Die Gäste aus Dieburg zeigten sich jedoch von Beginn an sehr dominant und nutzten ihre Chancen konsequent. Mit präzisem Passspiel und hoher Laufbereitschaft setzten sie die Gastgeber früh unter Druck und konnten sich Tor um Tor absetzen.

Am Ende stand ein deutlicher 0:10-Sieg für den SC Hassia Dieburg, der damit seine starke Form eindrucksvoll unterstrich. Trotz der Niederlage zeigte die Heimmannschaft Kampfgeist und einige vielversprechende Spielzüge, auf die in den kommenden Partien aufgebaut werden kann.