 2025-10-30T09:37:45.468Z

Spielbericht

D-Jugend: Heimspiel gegen SV Viktoria Klein-Zimmern

Verlinkte Inhalte

D-Jun. KK Dieburg 3
FC Ueberau
Kl.-Zimmern
Fr., 24.10.2025, 17:00 Uhr
FC Ueberau
FC UeberauFC Ueberau
Viktoria Klein-Zimmern
Viktoria Klein-ZimmernKl.-Zimmern
0
1

Am Wochenende empfing unsere D-Jugend die Mannschaft des SV Viktoria Klein-Zimmern zum Heimspiel in der Kreisklasse. Beide Teams zeigten von Beginn an ein engagiertes und ausgeglichenes Spiel, das mit einem leistungsgerechten 0:0 zur Halbzeitpause endete.

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen jedoch der Führungstreffer, dem unsere Mannschaft trotz großem Einsatz bis zum Schlusspfiff nichts mehr entgegensetzen konnte.

Aufrufe: 030.10.2025, 12:44 Uhr
Andreas RückertAutor