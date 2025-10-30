D-Jugend: Heimspiel gegen SV Viktoria Klein-Zimmern

Am Wochenende empfing unsere D-Jugend die Mannschaft des SV Viktoria Klein-Zimmern zum Heimspiel in der Kreisklasse. Beide Teams zeigten von Beginn an ein engagiertes und ausgeglichenes Spiel, das mit einem leistungsgerechten 0:0 zur Halbzeitpause endete.

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen jedoch der Führungstreffer, dem unsere Mannschaft trotz großem Einsatz bis zum Schlusspfiff nichts mehr entgegensetzen konnte.