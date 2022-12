D Jugend erreicht klaren 3.ten Platz im Turnier in Hemau

Am 17.12.2022 stand zusätzlich zur Kreismeisterschaft in Lappersdorf, wo unsere D1 den 1. Platz holte ein weiteres Turnier an. Das Tangrintler Hallenturnier unter der Schirmherrschaft von der SG Painten und den TV Riedenburg.