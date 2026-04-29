D-Jugend auswärts beim SV Kickers Hergershausen von Andreas Rückert · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

Die D-Jugend bleibt weiterhin ohne Punkte – doch der Einsatz stimmt, auch wenn das Ergebnis etwas anderes vermuten lässt. Beim Auswärtsspiel gegen den Gastgeber TSV Hergershausen startete unsere Mannschaft zunächst gut organisiert und zeigte in den ersten Minuten, dass sie gewillt war, dagegenzuhalten. Die Ordnung auf dem Platz stimmte, und man versuchte, über Einsatz und Disziplin ins Spiel zu finden.

Leider wurde dieser Ansatz im weiteren Verlauf immer wieder durch individuelle Fehler durchkreuzt. So gelang es uns nicht, dauerhaft Stabilität aufzubauen oder selbst gefährliche Offensivaktionen zu entwickeln. Der Gegner nutzte diese Unsicherheiten konsequent aus und setzte sich nach und nach deutlich ab. Ein großes Lob geht an unsere Torhüterin, die trotz der vielen Gegentreffer eine starke Leistung zeigte. Besonders hervorzuheben ist ein gehaltener Elfmeter – ein Moment, der ihren Einsatz und ihre Qualität unterstreicht und der Mannschaft kurzzeitig neuen Mut gab.