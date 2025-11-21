Czapps Premiere  als A-Lizenz-Trainer

Das Oberliga-Spiel beim Rangdreizehnten Türkspor Dortmund (16 Punkte) an diesem Samstag ist für Przemyslaw Czapp das erste als A-Lizenz-Trainer. Am Mittwoch hat der Coach des SC Verl II in der Frankfurter Zentrale die Abschlussprüfung für den Erwerb der zweithöchsten Trainerlizenz des DFB mit Bravour bestanden.

Die Frage, ob dabei auch Kenntnisse über die Bedeutung der Defensive im Fußball geprüft worden seien, nimmt der 36-Jährige nicht nur so wie sie nach den vergangenen torreichen Spielen – 2:8-Niederlage in Ennepetal und 5:3-Sieg gegen die SG Finnnentrop/Bamenohl – gemeint war, als freundliche Frotzelei, sondern durchaus ernst. „Die Dortmunder haben große individuelle Qualität im Angriff, da müssen wir auf der Hut sein“, fordert Czapp mit Blick auf die bislang 26 Treffer Türkspors.

Die Reaktion seiner Mannschaft auf die Klatsche beim Tabellenletzten habe ihn aber richtiggehend stolz gemacht, sagt der Coach auch: „Denn das war eine Frage des Willens, und den haben die Jungs gezeigt.“ Würden sie es schaffen, daran in Dortmund anzuknüpfen, sei ihm trotz der personellen Sorgen nicht bange. Denn die Knieverletzung, die sich Fabian Jurisic zuletzt zugezogen hat, wurde als Kreuz- und Innenbandriss diagnostiziert, und Henry Obermeyer droht weiter auszufallen. „Und ob Dennis Simic rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten“, erklärt der Trainer des Rangzwölften (17 Punkte) der auch noch nicht weiß, ob es Verstärkungen aus dem Profi-Kader gibt. Dass es zuletzt keine gab, war Czapp indes recht: „Die Jungs hatten es verbockt, die Jungs haben es wiedergutgemacht.“