Czapp hofft auf torreichen Sonntag

Przemyslaw Czapp verspricht einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag an der Poststraße. „Denn weniger als drei Tore sind nie gefallen, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandergetroffen sind“, begründet der Trainer des Fußball-Oberligisten SC Verl II seine Erwartungen für die Begegnung mit dem SC Preußen Münster II.

Bei diesem „Aufeinandertreffen zweier von ihrer Struktur und offensiven Spielidee ähnlichen Teams“ kräftig mitzuballern, empfiehlt der Verler Coach seiner U21 aus zwei Gründen. „Zum einen wäre es schön, wenn wir den mit dem Sieg im Test gegen die Bundeswehrauswahl und dem knappen 1:0 in Clarholz gesetzten Trend fortsetzen.“ Zum anderen sei ihm natürlich klar, dass man mit erst neun Treffern den guten spielerischen Leistungen noch nicht gerecht werden konnte.

Hart ins Gericht geht der Coach mit dem Rangzwölften (zehn Punkte) aber schon wegen der guten Defensivleistungen (nur zehn Gegentore) nicht. „Nach dem personellen Umbruch war doch klar, dass wir Zeit brauchen.“ Sich jetzt darüber ärgern zu können, dass mehr drin gewesen wäre, sei deshalb allemal besser, als keine Chancen gehabt zu haben.

Mit 20 Treffern hat Münster seine Offensivqualitäten bereits dick unterstrichen. „Allerdings hatten die Preußen ihren großen Umbruch schon letztes Jahr“, verweist Czapp auf einen Entwicklungsvorsprung. Kollege Kieran Schulze-Marmelink vermisst beim Zweitliganachwuchs indes trotz vier Siegen in den letzten fünf Spielen die Souveränität. Nach dem 5:4-Zittersieg gegen Hiltrup fragte er sich deshalb: „Wir erzielen vier von fünf Toren nach Flanken. Warum fangen wir erst nach dem 0:2 damit an?“