Cvijanovic schießt Wagner Elf zum Sieg

Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für die schwarz –roten. Beim Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung von Türkspor Neu- Ulm gelang uns ein verdienter Auswärtserfolg. Ein paar Änderungen in der Startformation und eine veränderte Taktik brachte uns mehr Stabilität in der Defensive, so hatte die Heimelf in Hälfte eins auch nur eine gute Chance zu verbuchen. Wir hingegen gingen endlich mal früh in Führung. Niklas Ebner spazierte in der 8. Spielminute durch die komplette Hintermannschaft legte auf Alex Cvijanovic ab der mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern zur Führung traf. Nur kurze Zeit später war es Finn Kürner der alleine auf dem Weg Richtung Tor war aber nochmals aufzog und auf Marco Wind ablegte, dessen Schuss wurde aber geblockt. Wieder nur ein paar Minuten später bediente Cvijanovic seinen Sturmpartner Wind der per direkt Abnahme am Keeper scheiterte. Die letzte gute Chance in Hälfte eins hatte Finn Kürner aber auch sein gut platzierter Schuss wurde vom Keeper entschärft. So ging es mit einer knappen Führung in die Pause.

Kurz nach der Halbzeitpause dann der Dämpfer, ein fataler Ballverlust im Mittelfeld wurde von der Heimelf gut ausgespielt und schon stand es 1:1. Danach fand unsere Mannschaft kaum wieder ins Spiel und war auch im Spielaufbau völlig von der Rolle. So musste Keeper Daniel Thierer schon fünf Minuten später seine Klasse zeigen und entschärfte eine gute Chance der Gastgeber. In der 60. Spielminute dann eine Spielentscheidende Szene. Max Schweizer konnte im Mittelfeld nur durch ein taktisches Foul gestoppt werden und der schon verwarnte Spieler musste mit der Ampelkarte frühzeitig zum Duschen. 8. Minuten in Überzahl und schon gingen wir wieder in Führung. Ein wunderschön vorgetragener Angriff über Schweizer und Niklas Ebner fand im 5 Meterraum Kapitän Marco Wind der zum 2:1 traf. Danach viel die Heimelf völlig auseinander. Zwei Minuten später erkämpfte sich Marco Wind den Ball spielte den eingewechselten Christoph Wachsmann an der überlegt quer legte und Alex Cvijanovic jagte den Ball zur Vorentscheidung in die Maschen. Wieder nur zwei Minuten später war es der quirlige Marco Wind der uneigennützig querlegte und Alex Cvijanovic markierte sein drittes Tor. Die letzten 15. Spielminuten hatten wir zwar noch die ein oder andere Chance aber ein Tor wollte uns nicht mehr gelingen. So blieb es am Ende bei einem hochverdienten Auswärtserfolg unserer Mannschaft.