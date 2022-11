Cvijanovic ebnet deutlichen Sieg

Zum letzten Auswärtsspiel im Jahr 2022 waren wir beim Tabellenvorletzten dem TSV Obenhausen zu Gast. Wir haben uns darauf eingestellt das die Heimelf hier um jeden Zentimeter kämpft und uns das Leben schwermachen wird. Aber schon in den ersten Spielminuten zeigte sich die Mannschaft verunsichert und wir waren hell wach. So war es Torjäger Alex Cvijanovic der einen zu kurzen Rückpass erlaufen konnte, den Keeper um kurvte und zum frühen 1:0 einschob. In der 11. Minute ein weiteres Geschenk der Heimelf. Wir setzten die Obenhausener Abwehr früh unter Druck und der Abwehrspieler bediente Alex Cvijanovic 11 Meter vor dem Tor der sich bedankte und zum 2:0 traf. Drei Zeigerumdrehungen später, wieder ein Fehlpass im Aufbauspiel Alex Cvijanovic bediente auf außen den völlig freien Henrik Hülsmann der mit einem strammen Schuss das 3:0 erzielte. Danach spielte unsere Mannschaft weiter attraktiv nach vorne, aber Niklas Ebner, Pablo Fronius und nochmals Alex Cvijanovic ließen hochkarätige Chancen liegen. In der 36. Minute schaltete unsere Mannschaft mal wieder schneller als der Gegner. Henrik Hülsmann bediente mit einem Einwurf Alex Cvijanovic der auf und davon war und vor dem Keeper den besser positionierten Finn Kürner sah der nur noch einschieben musste. So ging es mit einem vier Tore Vorsprung in die Halbzeit.

In Hälfte zwei dann in den ersten Minuten das gleiche Bild. Jungingen klar Tonangebend und Obenhausen fiel es schwer die Angriffe abzuwehren, so war es in der 50. Minuten Henrik Hülsmann der mit seinem Schuss nur ein Abwehrbein auf der Linie traf. Danach ging der Chancenwucher weiter und Marco Wind hatte gleich zwei gute Möglichkeiten das endgültig zu entscheiden. So war es die Heimelf die nach einem schönen Spielzug über die linke Seite zum 1:4 Anschluss kam. Danach war unsere Mannschaft nicht mehr so konsequent im Passspiel und Zweikampf und brachte so Obenhausen zurück ins Spiel. In Minute 66 mussten wir dann das 2:4 hinnehmen. Aber weitere zwei Minuten später dezimierte sich die Heimelf durch eine gelb- rote Karte selber. Danach spielten wir es wieder besser und kamen wieder zu etlichen Torchancen. Beide Treffer erzielte der überragende Finn Kürner nach jeweiliger Vorarbeit von Laurin Schmidt der nach seinem Handgelenksbruch wieder zurück auf dem Platz war. Leider wurde in der 88. Spielminute nach einer kuriosen Situation noch Dennis Strobel wegen einer Notbremse mit rot vom Platz geschickt.