Cuxhavener Lebenszeichen: Sieglosserie endet

Als wegweisende erwies sich der Blitzstart. Nicht einmal 120 Sekunden waren vorüber, als ein langer Ball von Mirko Schepergerdes Bruno da Silva Oliveira erreichte, der zum 1:0 vollendete. Der nach Saisonende zum Duhner SC wechselnde Torschütze strahlte stets Gefahr aus. So auch in der 27. Minute, als er Damian Curras-Fonseca bediente, dieser schloss zum 2:0 ab. Kurz darauf verkürzte Can Sengül, aber die Rot-Weissen zeigten sich vom schnellen Anschlusstreffer unbeeindruckt. Die Situation erschwerte sich nochmal, als Mirko Schepergerdes die Gelb-Rote Karte sah (43.). Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Hero Ferlemann den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Damit war die Begegnung entschieden. Die Ottersberger Reaktion blieb nämlich aus. Sie fanden kein Durchkommen gegen leidenschaftliche Hausherren.