Cux KK Hallencup geht an den Start

Jede Winterpause zieht das Cuxhavener Hallenmasters die Zuschauer in die Sporthallen. Dieses Jahr bestreiten 10 in der Kreisklasse spielende Mannschaften ebenfalls 3 "Qualifikationsturniere", in denen Sie versuchen durch gute Platzierung sich die nötigen Punkte zu sichern, um unter den Top 6 zu landen, die Ende Januar im Finale des Cuxhavener Kreisklassen Hallencups den Sieger ermitteln werden.

Mit der 2. Herren vom TSV Altenwalde und FC Geestland gehen zwei Teams aus der 1. Kreisklasse Cuxhaven an den Start.

Dort will die 2. Herren von FC Cuxhaven am liebsten auch hin, denn nach der Hinrunde befinden sie sich in der 2. Kreisklasse an der Tabellenspitze. Dicht verfolgt werden sie von der 2. Herren der SF Sahlenburg. In der selben Liga spielen auch die 2. Herren der SG Am Dobrock, des Duhner SC, sowie die des TSV Geversdorf, FC Land Wursten und des TSV Altenbruch.