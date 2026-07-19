Curslack holt Jim Franke von der TuS Dassendorf

Jim Franke geht. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der SV Curslack-Neuengamme hat den vierten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Jim Franke wechselt von der TuS Dassendorf an den Gramkowweg und erweitert künftig die Möglichkeiten im Mittelfeld. Der 19-Jährige soll beim SVCN den nächsten Schritt seiner noch jungen Laufbahn gehen.

Franke durfte in den vergangenen beiden Jahren bereits erste Erfahrungen in der Oberliga Hamburg sammeln. Laut FuPa-Datenbank absolvierte er für die TuS insgesamt zehn Oberliga-Partien. Dabei erzielte der Mittelfeldspieler einen Treffer. In beiden Spielzeiten kam er jeweils fünfmal zum Einsatz.

Beim SVCN dürfte er nun auf regelmäßigere Einsatzmöglichkeiten hoffen. Der Wechsel in die Landesliga Hansa bietet ihm die Chance, sich im Herrenfußball weiterzuentwickeln und über mehr Spielpraxis eine größere Rolle einzunehmen. In der FuPa-Datenbank wird Franke bereits dem neuen Curslacker Kader zugeordnet.

Damit bekommt Curslack einen jungen Spieler, der den Übergang aus dem Nachwuchsbereich bereits hinter sich hat. Franke gehörte bei der TuS Dassendorf zum erweiterten Oberliga-Kader und sammelte dort erste Minuten auf Hamburgs höchster Amateurfußball-Ebene.

Der Klub selbst verzichtete bei der Vorstellung auf eine genauere Beschreibung seiner sportlichen Rolle. Durch seine bisherige Positionierung im Mittelfeld erweitert Franke jedoch die Optionen im Zentrum und in den angrenzenden offensiven Bereichen.

Curslack setzt erneut auf Entwicklungspotenzial

Der Transfer passt zum eingeschlagenen Weg am Gramkowweg. Curslack verbindet bei der Zusammenstellung des Kaders Erfahrung mit jungen Spielern, die sich auf Landesliga-Niveau weiterentwickeln können. Franke bringt trotz seines Alters bereits Berührungspunkte mit einer höheren Spielklasse mit.

Nach zwei Jahren bei der TuS Dassendorf beginnt für ihn nun ein neues Kapitel. Statt sich weiterhin in einem ambitionierten Oberliga-Kader um Einsatzzeit zu bemühen, kann er beim SVCN eine größere sportliche Verantwortung übernehmen.

Für Curslack ist Franke bereits der vierte vorgestellte Zugang. Der Landesligist arbeitet damit weiter daran, den Kader für die kommende Saison breiter aufzustellen. Der 19-Jährige bringt dabei Jugend, erste Oberliga-Erfahrung und weiteres Entwicklungspotenzial an den Gramkowweg.

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