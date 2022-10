Curkolis Lastminutetreffer bachte Schmuttertaler in Ekstase ..........

Im letztem Vorrundenspiel der Saison 2022/23 gastierte der Tabellenvorletzte SV Roggden am Schmutterwald: Apropos Roggden, da war doch mal was - richtig - in der Saison 1957/58 mussten die Schmuttertaler nach ihrem sensationellen Abstieg aus der A-Klasse Nord (vergleichbar mit der gegenwärtigen Bezirksliga) mit der B-Klasse Wer-tingen vorlieb nehmen, wo man unter anderem auch zwei Mal auf Roggden traf. Jeden-falls machten die damaligen TSV-Kicker mit ihrem Kontrahenten kurzen Prozess und gewannen diese beiden Spiele jeweils klar und deutlich mit 5:1 Toren. So gesehen sagten sich die Sönmez-Schützlinge, was die früher konnten, sollte auch uns gelingen. Eine alte Fußballerweisheit besagt jedoch, dass jedes Spiel zunächst erst mal gespielt werden muss, wo unter anderem auch die Karten neu gemischt werden. Für Referee Franco Di Candia (Riedlingen) sollte dies jedoch kein Hindernis sein, hatte jedoch bei mancher Abseitsentscheidung so seine Probleme.

In diesem sogenannten Kellerderby geizten die beiden Teams in Halbzeit eins mit Tor-raumszenen, wo Patrick Ferber mit einem sehenswerten Flankenlauf am SVR-Keeper Steve Süß scheiterte (17.). Für die Gäste vergab Franz Fürbass in der 28. Minute einen sogenannten Hochkaräter kläglich. So gesehen gingen die beiden Mannschaften mit einem torlosen Remis in die Pause. Dies sollte sich jedoch in den zweiten 45 Minuten abrupt ändern, denn in der 55. Minute gingen die Hausherren nach einem langen Steilpass von Danijel Vrbanec durch Metus Curkoli mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer hatte jedoch mit einer Abseitsstellung des Schützen einen etwas bitteren Beigeschmack! Sei's drum sagten sich die Schwarz-Weißen und drängten nun die Gäste vollkommen in die Defensive, was zur Folge hatte, dass die TSV'ler durch ein Traumtor von Farhad Khodagakhsh, der mit einem 20 Meterschuss in den linken oberen Winkel traf, auf 2:0 erhöhten (71.). Zuvor vergaben die Schmuttertaler durch Tamas Kövari (57.) und Curkoli (68.) weitere Möglichkeiten. Nunja, kurz darauf schien das 3:0 durch Kövari fällig zu sein, doch der Referee sah hier irrtümlicherweise eine Abseits-stellung! In den folgenden Minuten brach nun in der TSV-Abwehr das Chaos aus, was die Stefan Saule-Truppe mit den beiden Treffern von Junus Temizyürek bitter bestrafte (80./82.). Beide Male waren TSV-Keeper Norbert Raruk, der ansonsten kaum in Erscheinung treten musste, irgendwie die Hände gebunden beziehungsweise chancenlos. Jetzt brannten kurzer-hand im TSV-Gefüge die Lichter, um anschließend zur Attacke zu blasen. Zunächst vergab Florian Ruopp in der 85. mit einem fulminanten Schuss, der am linken Giebel vorbeirauschte, eine Riesenmöglichkeit. Doch aufgeschoben ist ja bekanntermaßen nicht aufgehoben, als Danijel Vrbanec nach dem wie immer erfolgreichem Motto - Freistoß - Kopfball Metus Cur-koli - mit dem 3:2 Siegtreffer belohnt wurden! So herrschte nach dem Schlusspfiff am Schmutterwald eitel Sonnenschein beziehungsweise der unglaubliche Lärmpegel brachte mit-unter Bäumenheims legendäre Saatkrähen in Aufruhr.