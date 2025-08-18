Cupsieg gegen den FC Wollerau

Die erste Mannschaft des FC Affoltern am Albis ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Wollerau sicherte sich das Team des neuen Trainergespannes K. Bär und N. Lombardi den Einzug in die nächste Cup-Runde.

Nach einer äusserst intensiven Vorbereitung und vielen wertvollen Testspielen stand vor dem Saisonstart die erste Runde des Cups gegen den FC Wollerau an. Bei hochsommerlichen Temperaturen erwischten die Affolterner einen starken Start in die Partie. Trotz mehrerer guter Chancen blieb die Verwertung zunächst aus – ein Manko, das sich rächen sollte. Ein fataler Aufbaufehler in der 15. Minute führte zu einem Konter der Gäste, beim anschließenden Klärungsversuch unterlief der FCA-Defensive dann ein unglückliches Eigentor.

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn die Mannschaft liess sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 27. Minute zauberte M. Döttling einen Traumtreffer auf den Platz: Er verwandelte einen Eckball direkt ins obere, lange Eck zum verdienten Ausgleich. Die neue Spielphilosophie unter Coach Bär – hohes und aggressives Pressing – zahlte sich noch vor der Pause aus. Neuzugang B. Terakaj eroberte den Ball und bediente Döttling, der zum 2:1 Halbzeitstand einschob.

Nach der Pause knüpfte die erste Mannschaft des FC Affoltern nahtlos an die starke Leistung an. Bereits in der 54. Minute nutzte T. Coimbra einen Aufbaufehler der Wollerauer eiskalt aus und erhöhte auf 3:1. In der Folge verwaltete das Heimteam das Ergebnis souverän und ließ keine nennenswerten Chancen des Gegners zu.