Cupfinal-Festhütte in Volketswil – 13 Spiele, 3 Tage, 1 Ziel

Der Höhepunkt ist sicher der Frauenfinal zwischen den Zweitligisten Phönix Seen und Kloten. Die Winterthurer, sie verpassten den Aufstieg in die 1. Liga denkbar knapp, sind dabei leicht zu favorisieren. Allerdings waren beide Direktduelle in der Meisterschaft Remis (1:1, 0:0) ausgegangen.

Auf Freitagabend sind drei Seniorenspiele angesetzt, ehe am Samstag bereits ab 11 Uhr nacheinander/parallel sechs Finals der maskulinen Balljäger (inklusive Firmenfussball) stattfinden.

Volketswil vor dem nächsten und letzten Coup?

Zum ganz grossen Ereignis wird dabei der Final der Männer schon aufgrund dem Finaleinzug von Gastgeber Volketswil. Er wird auf eine grosse und lautstarke Anhängerschaft zählen können. Der Drittligist hat auf dem Weg ins Endspiel nicht weniger als drei höherklassige Teams aus dem Wettbewerb gekegelt - zuletzt sogar Interregio-Aufsteiger Seuzach. Zuvor hatten Adliswil und Wiedikon zwei Gruppengegner vom Finalgegner dran glauben müssen.

Der FC Unterstrass, der auf eine sehr durchwachsene Saison zurückblickt, ist also gewarnt. Der Stadtzürcher Quartierklub aus dem Kreis 6 hatte bereits 2021 den Final für sich entschieden. Und schon dazumal auf fremdem Terrain, als er den SC Veltheim auf dem Flüeli in extremis 2:1 bezwang. So oder so ist mit einer sehr engen Affiche zu rechnen.

Mit gleich drei Finalteams ist übrigens Wettswil-Bonstetten vertreten. Ansonsten hat sich kein anderer Verein mit mehr als einem Team zum Saison-Höhepunkt qualifizieren können.

Kostenloser Eintritt

Der Eintritt ist kostenlos; der gastgebende FC Volketswil wird in kulinarischen Belangen gewappnet sein. Stimmt das Wetter auch nur einigermassen, dürften total wieder an die 3000 Zuschauer die 14 Partien verfolgen.

Donnerstag, 26. Juni

18.15 Uhr: Juniorinnen D Schlieren - Wädenswil

18.45 Uhr: Juniorinnen C: Töss - Embrach

20.15 Uhr: Juniorinnen B: Stäfa - Einsiedeln

20 Uhr: Kloten - Phönix Seen (mit Liveticker)



Freitag, 27. Juni

19.30 Uhr: Senioren 50+7er: Horgen - Fällanden

20 Uhr: Senioren 40+: Wettswil-Bonstetten - Wallisellen

20.30 Uhr: Senioren 30+: Mönchaltorf - Red Star

Samstag, 28. Juni

11 Uhr: SFFS Senioren: UBS AG - Zürich-Gruppe

11.15 Uhr: Junioren D: Footrebel Black - Witikon

14 Uhr: Junioren C: Glattbrugg - Bülach

15 Uhr: Junioren B: Wettswil-Bonstetten - Wiesendangen

16.15 Uhr: Junioren A: Wettswil-Bonstetten - Freienbach

18 Uhr: Unterstrass - Volketswil