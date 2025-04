Cup-Überraschung!

Brüttisellen-Dietlikon, da war doch etwas? Nach der 0:4-Schlappe in der zweiten Meisterschaftsrunde wollten sich die von den Coaches Westerberg und Reiff angeführten Kleeblätter in die nächste Cup-Runde katapultieren. Gesagt, getan. Aussenstürmer Gabay schnappte sich nach gut 20 Minuten den Freistoß an der linken Strafraumkante und platzierte das Runde mit einem sehenswerten Topspin im Eckigen. Anscheinend ist sich der Neumünster-Anhang mittlerweile solche Tore auf der heimischen Sportanlage gewohnt, anders ist der verhaltene Jubel nicht zu erklären. Noch vor der Pause erhöhte Meyer das Score für die Gastgeber. Auch nach dem Seitenwechsel knüpfte man nahtlos an die Darbietung der ersten Halbzeit an. Müller zum ersten und Meyer zum zweiten. Fußball vom Feinsten. Mit zwei Sonntagsschüssen an diesem Samstagnachmittag konnten die Gäste aus der Agglo nochmals Ergebnis-Kosmetik betreiben. An der Tatsache, dass sich die Herren vom FC Neumünster mit einem verdienten 4:2-Sieg für die nächste Pokalrunde qualifizierten, konnten auch sie nichts ändern.