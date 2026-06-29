Cup-Spiele der Erstliga-Qualifikation sind bekannt

Cup-Qualifikation 1. Liga: Freienbach empfängt Wettswil. Zwei Runden haben die Erstliga-Teams jeweils in der Qualifikation zum Schweizer Cup zu überstehen. Bekannt sind nun bereits die Paarungen für die 1. Hauptrunde der Saison 2027/28. Von den Klubs aus der Region Zürich spielen hierbei Tuggen (gegen Schötz), Dietikon (gegen die Black Stars) und Freienbach (gegen Wettswil-Bonstetten) zunächst vor heimischen Publikum. Für Aufsteiger Thalwil geht es nach Muttenz, Kosova muss ins Tessin nach Mendrisio reisen. Die Partien der 1. Runde finden am 17./18. Oktober statt, die zweite Runde ist am 13./14. März 2027 terminiert. Alle Partien auf einen Blick.

FC Witikon: Thrier übernimmt als Cheftrainer. Serkan Yalçinkaya verlässt den FC Witikon. Bereits bekannt ist auch die Nachfolgeregelung. Cyrill Thrier übernimmt das Amt auf die kommende Saison hin. Der 34-Jährige war als Spieler über viele Jahre in der 1. und 2. Liga aktiv. Nach seiner aktiven Laufbahn sammelte er während drei Saisons als Co-Trainer beim FC Regensdorf weitere Erfahrung an der Seitenlinie. In dieser Zeit feierte er mit den Furttalern die FVRZ-Cupsiege 2024 und 2026. Derweil ist Yalçinkaya nach nur einer Saison beim Stadtzürcher Drittligisten aus familiären Gründen abgetreten. Unter seiner Leitung belegte die erste Mannschaft in der abgelaufenen Meisterschaft der 3.-Liga-Gruppe 3 den vierten Schlussrang.