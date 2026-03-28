Cup-Spektakel im Schneegestöber FVRZ-Cup, Viertelfinals: Blue Stars - Stäfa von Dennis Brecher · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser

Die Cup-Kampagne des FC Stäfa geht weiter: In einem packenden Fight setzt sich Stäfa im Elfmeterschiessen gegen den 3.-Ligisten FC Blue Stars durch.

Nach 90 Minuten stand es 2:2 – dann behielten die Seebuben auf dem Hardhof die besseren Nerven und zogen im Schneefall verdient in die nächste Runde ein.

Stäfa startete konzentriert und war über weite Strecken feldüberlegen. Der Klassenunterschied war sichtbar, vor dem Tor der Gastgeber wurde es immer wieder gefährlich. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz – trotz guter Chancen. Es fehlte das letzte Quäntchen Entschlossenheit. So ging es nach einer guten, aber torlosen ersten Halbzeit mit 0:0 in die Kabinen. Umgang zwei fühlte sich gleich an. Stäfa drückte, Blue Stars verteidigte mit Leidenschaft und Energie, wie es Unterklassige in Cup Spielen stets tun. Und dann geschah das, was immer passiert, was zu den ungeschrieben Gesetzen im Fussball gehört und was jeder Fussballer schon erlebt hat. Wenn man sie vorne nicht macht, kriegst du sie hinten irgendwann. Einer der seltenen Konter schloss der Stürmer mit einer Entschlossenheit ab, die man bei den Seebuben vermisste.