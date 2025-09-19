Cup-Penaltydramas à go go

Gleich drei Zweitligisten sind in der 2. Runde des FVRZ-Cups bereits ausgeschieden. Für die grösste Überraschung sorgte bis anhin Affoltern am Albis.

In der Meisterschaft läuft es dem FC Affoltern am Albis mit dem neuen Trainer Kevin Bär noch nicht nach Wunsch. Die Säuliämtler (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen) haben nach vier Runden schon erheblichen Boden zur Spitze der Drittliga-Gruppe 1 verloren.

Dafür gab es für den FCA in der 2. Runde des FVRZ-Cups nun ein Erfolgserlebnis. Sie setzten sich nach torlosen 90 Minuten gegen den Zweitliga-Mitfavoriten Herrliberg 3:0 durch. Der Seeklub steht damit nicht alleine da. Auch für Küsnacht (3:4 n.P. gegen Stäfa) und Urdorf (3:4 n.P. gegen Adliswil) ist die Cupreise bereits zu Ende.

Cup-Auslosung im Livestream - das sind die Paarungen der 2. Runde

Beide unterlagen allerdings in Duellen gegen Zweitligisten. Besonders daran: Noch letzten Sonntag hatte der FCU seinen Kontrahenten aus dem Sihltal in der Meisterschaft 3:2 bezwungen. Bei der Revanche gab es bis zum Vergleich vom Penaltypunkt dieses Mal aber keine Tore.

"Wir hatten das Glück auf unserer Seite. Wenigstens bis zum Penaltyschiessen", sagte Urdorfs Trainer Manuel Leite gegenüber der "Limmattaler Zeitung" mit Bezug auf zwei Aluminiumtreffer der Adliswiler.

Als wäre dies nicht genug gab es auch im Seeduell zwischen Stäfa und Küsnacht keine Tore während der regulären Spielzeit. Im nötigen Penaltyschiessen legte der Aufsteiger besser los - musste aber nach zwei Fehlschüssen doch noch als Verlierer vom Feld.

Langnau wehrt sich achtbar

Sein Haut teuer verkaufte auch Langnau am Albis. Der Viertligist ging gegen den turmhohen Favoriten Wädenswil sogar nach einer Viertelstunde 1:0 in Führung. Am Ende setzte sich der Gast trotzdem noch standesgemäss 4:1 durch.

Die weiteren Partien finden am 19./20./23./24. September statt.

*Update folgt*

