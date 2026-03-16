Cup-Out im Nidwaldner Schneeregen

Marc Figueiredo blieb gegen den SC Buochs der einzige Torschütze für die rotschwarzen Zürcher. (Archiv) – Foto: Kaspar Köchli

Der FC Wettswil-Bonstetten scheitert nach vier aufeinanderfolgenden Cup-Hauptrunden-Teilnahmen erstmals seit fünf Jahren wieder in der Qualifikation.

Bereits vor sechs Jahren unterlagen die Ämtler am Ufer des Vierwaldstättersees dem SC Buochs in der Quali.

Die Parallelen zu damals sind augenscheinlich: Auch diesmal sorgten starker Regen und ein schwer bespielbarer Rasenplatz wohl bei einigen WB-Akteuren für ein Déjà-vu.

Die Säuliämtler starteten erwartungsgemäss dominant und drängten den Gegner in den ersten zehn Minuten in die eigene Hälfte.

Danach verlor der FCWB etwas den Faden und liess den Gastgebern in Umschaltmomenten zu viel Raum. Nach einer halben Stunde hatten die Nidwaldner Glück, noch mit elf Spielern auf dem Platz zu stehen. Der gut mitspielende WB-Goalie Thaler lief einen zu steilen Steckpass ab, wurde dabei jedoch vom heranstürmenden Angreifer gefährlich am Kopf getroffen. Später musste Thaler ausgewechselt werden und Phil Hofacher konnte sein Debüt in der ersten Mannschaft geben.

Nur wenige Minuten danach fand ein ähnlicher Steckpass sein Ziel, und Bachmann traf trocken zum 1:0 für die Hausherren. WB versuchte noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen, vernachlässigte dabei jedoch die Defensive. Ein weit geschlagener Ball genügte, um die Abwehr auszuhebeln und Buochs mit 2:0 in Führung zu bringen.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause drückte der FCWB im Schneeregen auf den Anschlusstreffer und versuchte über die Flügel mit vielen Flanken zum Erfolg zu kommen. In der 68. Minute setzte sich der eingewechselte Stettler auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und fand Figueiredo vor dem Tor, der nur noch einschieben musste.

Nach dem Anschlusstreffer mussten die Ämtler noch mehr riskieren. Die Abschlüsse der Gäste waren jedoch zu ungenau oder wurden vom Buochser Torwart pariert. Auch Buochs konnte seine Konterchancen nicht zur Entscheidung nutzen. So blieb es bis zum Schluss spannend – mit dem besseren Ende für die Gastgeber.

Fokus auf die Meisterschaft

Nun gilt es, diese grosse Enttäuschung schnell zu verdauen. Denn bereits am Mittwochabend steht im Moos das Spiel gegen den SV Höngg an. WB will seinen gelungenen Rückrundenstart fortsetzen und zum achten Mal in Folge in der Liga reüssieren. Anpfiff ist um 20.00 Uhr.