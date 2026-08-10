Cup-Derby im Eizmoos Schweizer Cup, 1. Hauptrunde: Cham - Kriens von SC Cham · Gestern, 19:27 Uhr · 0 Leser

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Der Schweizer Cup kehrt ins Eizmoos zurück: Am Sonntag, 16. August, um 14.00 Uhr trifft der SC Cham in der 1. Hauptrunde auf den SC Kriens.

Das Zentralschweizer Duell verspricht echte Cup-Atmosphäre – und für die Chamer wartet mit dem frischgebackenen Challenge-League-Aufsteiger eine attraktive Herausforderung. Zentralschweizer Duell zum Cup-Auftakt Am Sonntag, 16. August 2026, startet der SC Cham in die diesjährige Ausgabe des Schweizer Cups. In der 1. Hauptrunde, dem 1/32-Final, wartet mit dem SC Kriens ein bestens bekannter Gegner im Eizmoos. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Beide Mannschaften sicherten sich ihre Teilnahme am Schweizer Cup aufgrund ihrer Leistungen in der vergangenen Promotion-League-Saison. Während der SC Cham auch in der neuen Spielzeit in der Promotion League antritt, gelang dem SC Kriens am Ende der vergangenen Saison der Aufstieg in die Challenge League. Vier Jahre nach dem Abstieg kehrten die Luzerner damit in die zweithöchste Schweizer Spielklasse zurück.