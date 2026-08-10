 2026-08-06T13:32:42.897Z

Vereinsnachrichten

Cup-Derby im Eizmoos

Schweizer Cup, 1. Hauptrunde: Cham - Kriens

von SC Cham · Gestern, 19:27 Uhr · 0 Leser
– Foto: regional - fussball.ch

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Cup Swiss
Kriens
SC Cham

Der Schweizer Cup kehrt ins Eizmoos zurück: Am Sonntag, 16. August, um 14.00 Uhr trifft der SC Cham in der 1. Hauptrunde auf den SC Kriens.

Das Zentralschweizer Duell verspricht echte Cup-Atmosphäre – und für die Chamer wartet mit dem frischgebackenen Challenge-League-Aufsteiger eine attraktive Herausforderung.

Zentralschweizer Duell zum Cup-Auftakt

Am Sonntag, 16. August 2026, startet der SC Cham in die diesjährige Ausgabe des Schweizer Cups. In der 1. Hauptrunde, dem 1/32-Final, wartet mit dem SC Kriens ein bestens bekannter Gegner im Eizmoos. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Beide Mannschaften sicherten sich ihre Teilnahme am Schweizer Cup aufgrund ihrer Leistungen in der vergangenen Promotion-League-Saison.

Während der SC Cham auch in der neuen Spielzeit in der Promotion League antritt, gelang dem SC Kriens am Ende der vergangenen Saison der Aufstieg in die Challenge League. Vier Jahre nach dem Abstieg kehrten die Luzerner damit in die zweithöchste Schweizer Spielklasse zurück.

Ein Derby mit besonderem Charakter

Die Begegnungen zwischen dem SC Cham und dem SC Kriens waren bereits in den vergangenen Jahren fester Bestandteil der Promotion League.

Nun treffen die beiden Zentralschweizer Vereine erstmals nach dem Krienser Aufstieg wieder in einem Pflichtspiel aufeinander – und dies ausgerechnet im Schweizer Cup.

Für den SC Cham bietet sich damit bereits früh in der Saison die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum mit einem höherklassigen Gegner zu messen.

Gleichzeitig sorgt die regionale Nähe für zusätzliche Brisanz: Die Duelle mit dem SC Kriens gehören für Mannschaft und Umfeld seit Jahren zu den besonderen Begegnungen einer Saison.

Für das Cup-Derby werden im Eizmoos rund 1'000 bis 1'500 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Alle Sitzplätze sind bereits ausverkauft.

Stehtickets sind online via Ticketcorner Sichere Dir dein Ticket sowie in der Papeterie Neudorf in Cham zu den offiziellen Öffnungszeiten erhältlich.

Wichtige Informationen zur Anreise

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation rund um das Stadion wird eine frühzeitige Anreise dringend empfohlen. Der SC Cham empfiehlt ausdrücklich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Stadionöffnung im Eizmoos ist um 12h.

Der SC Cham freut sich auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Region.

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