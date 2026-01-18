Cup der Württembergischen Versicherung: Bernhausen setzt sich durch

Der Cup der Württembergischen Versicherung ist am heutigen Sonntag mit einem intensiven und torreichen letzten Turniertag zu Ende gegangen. In der Liebenausporthalle in Neckartailfingen verlangte der Modus mit zehn Minuten Spielzeit pro Partie höchste Konzentration und permanente Präsenz. Zwei große Gruppen, zahlreiche Überkreuzspiele und eine Finalrunde sorgten für einen Hallenfußball-Marathon, an dessen Ende der TSV Bernhausen den Turniersieg feiern durfte. Der Finaltag bot klare Tabellenbilder, offene Schlagabtausche und eine Entscheidung, die sich aus der Konstanz über den gesamten Sonntag ergab.

Ein Turniertag ohne Leerlauf Der heutige Sonntag begann früh und entwickelte von Beginn an einen dichten Rhythmus. Die Gruppenphase zog sich über viele Partien, jede Begegnung floss unmittelbar in die Tabelle ein. Zehn Minuten Spielzeit bedeuteten, dass sich kein Team eine längere Anlaufphase leisten konnte. Wer früh Fehler machte, geriet schnell unter Druck, wer effizient agierte, verschaffte sich wertvolle Vorteile im Kampf um die oberen Plätze.

Esslingen mit offensiver Präsenz Der FC Esslingen überzeugte besonders durch seine Offensivstärke. Mehrere klare Siege sorgten für ein hohes Torverhältnis und hielten Esslingen bis zum Ende der Gruppenphase in Schlagdistanz zur Spitze. Trotz einzelner Unentschieden und Niederlagen blieb das Team stabil genug, um sich für die nächste Turnierphase zu qualifizieren.

Gruppe A: Bernhausen behauptet sich an der Spitze In der Gruppe A setzte sich der TSV Bernhausen durch und belegte mit 13 Punkten und 13:7 Toren den ersten Platz. Bernhausen zeigte über den gesamten Turnierverlauf eine stabile Mischung aus Kontrolle und Durchschlagskraft. Der FC Esslingen folgte mit 11 Punkten und einer starken Torausbeute von 17:7 auf Rang zwei. Dahinter ordneten sich Türkspor Nürtingen 73, der TSV Altdorf, die SG Reutlingen und der TSV Linsenhofen ein. Die Gruppe war von vielen engen Spielen geprägt, doch an der Spitze setzten sich Bernhausen und Esslingen mit Konstanz durch.

Gruppe B: Balingen U19 dominiert das Feld

In der Gruppe B hinterließ die TSG Balingen (U19) den stärksten Eindruck. Mit 15 Punkten und 19:8 Toren gewann Balingen alle Gruppenspiele und setzte sich souverän an die Spitze. Dahinter entwickelte sich ein enges Rennen um die weiteren Plätze. Der TSV Neckartailfingen und die SGM Höllbach kamen jeweils auf acht Punkte, der 1. FC Frickenhausen folgte mit sieben Punkten. Der SV Walddorf und der TSV Wendlingen komplettierten die Gruppe.

Der Gastgeber hält Anschluss

Der TSV Neckartailfingen zeigte in der Gruppe B einen engagierten Auftritt. Mit 17:14 Toren und acht Punkten blieb der Gastgeber im Rennen um die Spitzenplätze und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde. Die Spiele waren geprägt von offenem Schlagabtausch, was die hohe Gegentorzahl ebenso erklärt wie die offensive Ausrichtung.

Überkreuzspiele sortieren das Feld neu

Nach Abschluss der Gruppenphase folgten die Überkreuzspiele, in denen die besten Teams aus beiden Gruppen direkt aufeinandertrafen. Hier verdichtete sich der Wettbewerb deutlich. Der TSV Bernhausen setzte sich klar gegen den TSV Neckartailfingen durch, während die TSG Balingen (U19) und der FC Esslingen sich torlos trennten. In den weiteren Begegnungen bestätigten Bernhausen und Balingen ihre starke Ausgangsposition, während andere Teams an der Effizienz der Favoriten scheiterten.

Der Weg in die Platzierungsspiele

Mit den Ergebnissen der Überkreuzspiele war das Teilnehmerfeld für die Finalrunde geordnet. Der TSV Bernhausen, die TSG Balingen (U19), der FC Esslingen und der TSV Neckartailfingen erreichten die entscheidenden Spiele. Für die übrigen Mannschaften blieb die Erkenntnis, dass kleine Schwächen in diesem Modus kaum zu kompensieren sind.

Spiel um Platz drei: Entscheidung vom Punkt

Im Spiel um Platz drei trafen der TSV Neckartailfingen und der FC Esslingen aufeinander. Nach regulärer Spielzeit stand kein Sieger fest, sodass das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Dort setzte sich der FC Esslingen mit 7:6 durch und sicherte sich den dritten Platz. Für den Gastgeber blieb trotz engagiertem Auftritt nur der undankbare vierte Rang.

Finale: Bernhausen behält die Kontrolle

Im Finale standen sich der TSV Bernhausen und die TSG Balingen (U19) gegenüber. Bernhausen bestätigte seine starke Tagesform und setzte sich mit 4:2 durch. Balingen hielt lange dagegen, musste sich am Ende aber der Abgeklärtheit des Gegners beugen. Das Finale spiegelte den gesamten Turniertag wider: hohes Tempo, klare Aktionen und ein Team, das im entscheidenden Moment die besseren Lösungen fand.