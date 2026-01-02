Cup der Volksbank: Frickenhausen lädt zum Hallen-Highlight 2026

Am Montag, 5. Januar 2026 finden morgens und nachmittags jeweils ein F- und ein E-Juniorenturnier und abends ab 18.00 Uhr ein Ü32-Senioren-Turnier statt, zudem acht Mannschaften umliegender Vereine antreten werden. Ein Favorit ist hier schwierig auszumachen, das Senioren-Turnier ist äußerst ausgeglichen besetzt und bietet die Möglichkeit ehemalige Größen des lokalen Fußballsports zu bestaunen.



Zwölf Mannschaften sind beim Hauptturnier am Dienstag, den 6. Januar 2026 dabei. Bereits um 10 Uhr müssen die ersten Mannschaften zum ersten Mal antreten. So gegen 16.00 Uhr wird es dann so richtig spannend, denn zu diesem Zeitpunkt beginnen die Zwischenrundenspiele, zu denen sich die Gruppensieger, Gruppenzweiten und Gruppendritten qualifizieren. Die Endspiele werden ab 18.00 Uhr ausgetragen. Headliner sind hier Verbandsligist TSV Oberensingen, sowie die Landesligisten Croatia Reutlingen, TSV Bernhausen und der FV Neuhausen. Doch auch die Bezirksligisten, u. a. mit Gastgeber 1. FC Frickenhausen, sowie die drei Qualifikanten aus dem Vorturnier starten nicht chancenlos ins Geschehen.



Vor, während und nach dem Turnier besteht natürlich noch Gelegenheit sich im Foyer der Sporthalle mit den lokalen Fußballexperten über das Turnier und Neuigkeiten rund um den Fußball zu unterhalten.



Der 1. FC Frickenhausen freut sich auf zahlreiche Besucher in der Sporthalle im Erich-Scherer-Zentrum auf dem Berg. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.