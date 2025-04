Cup-Blues...

Nachdem der FCN in den vergangenen sieben Spielen nur einmal als Verlierer vom Platz gehen musste, strotzte man beim Aufsteiger nur so vor Selbstvertrauen. Mit dem FC Stäfa wartete an diesem Herbstsonntag ein Gegner aus den unteren Tabellengefilden, der mit Blick auf die bisherige Punkteausbeute noch nicht so richtig in der Meisterschaft angekommen schien. Die Chance, sich wichtige Zähler zu sichern, war also mehr als gegeben, zumal man einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt distanzieren konnte. Die Reisestrapazen ins ferne Oberwinterthur waren der Mannschaft besonders zu Beginn des Spiels sichtlich anzumerken. Ungenaue Zuspiele, wie auch Unkonzentriertheiten hüben wie drüben bestimmten die Anfangsviertelstunde. Auch unmittelbar danach fanden die Neumünsteraner den Zugriff auf diese Partie nicht, was prompt bestraft wurde. Drei Treffer des Gegners, weshalb es verdientermaßen mit 0:3 in die Halbzeitpause ging. Auch danach konnte das Heimteam den viel zitierten Schalter nicht umlegen, sodass man nach weiteren zwei Gegentoren nach knapp 60 Minuten mit einem 5-Tore-Rückstand zurücklag. Mit Sicherheit die schwächste Saisonleistung dieser Mannschaft in der aktuellen Spielzeit. Für den Ehrentreffer kurz vor Schluss war Außenstürmer Gabay besorgt, der die 5:1 Heimniederlage besiegelte.