Cup-Auslosung im Livestream - das sind die Paarungen der 2. Runde
Am Mittwochabend fand in Winterthur die Auslosung der 2. Cup-Runde der Aktiven live statt.
Rafzerfeld (4. Liga) - Einsiedeln (2.)
Beringen (3.) - Srbija (2.)
Rüti (3.) - Veltheim (2.)
Fehraltorf (4.) - Zollikon (3.)
Wetzikon (3.) - Glattbrugg (2.)
Cholfirst United (4.) - Adliswil (2.)
Hinwil (3.) - G.S.I. Rümlang (3.)
Tössfeld (4.) - Küsnacht (3.)
Effretikon (4.) - Schwerzenbach (4.)
Männedorf (3.) - Egg (4.)
Zürich-Affoltern (3.) - Herrliberg (2.)
Rümlang (3.) - Industrie Turicum (3.)
Brasil Suisse (4.) - Altstetten (3.)
Wülflingen (4.) - Phönix Seen (3.)
Birmensdorf (4.) - Witikon (3.)
Winterthur United (4.) - Bülach (2.)
Affoltern am Albis (3.) - Siebnen (2.)
Oberwinterthur (2.) - Embrach (2.)
Urdorf (2.) - Croatia (4.)
Sporting Club Schaffhausen (3.) - Wiedikon (2.)
Niederweningen (2.) - Bassersdorf (2.)
Schwamendingen (3.) - Wald (2.)
Diessenhofen (3.) - Wiesendangen (2.)
Glattal Dübendorf (5.) - Regensdorf (2.)
Amedspor (4.) - Seebach (3.)
Racing Club (3.) - Wollerau (3.)
Oberglatt (4.) - Wollishofen (2.)
Engstringen (3.) - Gossau (2.)
Greifensee (2.) - Unterstrass (2.)
Buchs-Dällikon (4.) - Horgen (2.)
Hellas (4.) - Pfäffikon (2.)
Fällanden (4.) - Wädenswil (2.)
Die Partien sind auf den 20. September terminiert.
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