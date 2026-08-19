Cup-Auslosung im Livestream - das sind die Paarungen der 2. Runde

Am Mittwochabend fand in Winterthur die Auslosung der 2. Cup-Runde der Aktiven live statt.

Rafzerfeld (4. Liga) - Einsiedeln (2.)

Beringen (3.) - Srbija (2.)

Rüti (3.) - Veltheim (2.)

Fehraltorf (4.) - Zollikon (3.)

Wetzikon (3.) - Glattbrugg (2.)

Cholfirst United (4.) - Adliswil (2.)

Hinwil (3.) - G.S.I. Rümlang (3.)

Tössfeld (4.) - Küsnacht (3.)

Effretikon (4.) - Schwerzenbach (4.)

Männedorf (3.) - Egg (4.)

Zürich-Affoltern (3.) - Herrliberg (2.)

Rümlang (3.) - Industrie Turicum (3.)

Brasil Suisse (4.) - Altstetten (3.)

Wülflingen (4.) - Phönix Seen (3.)

Birmensdorf (4.) - Witikon (3.)

Winterthur United (4.) - Bülach (2.)

Affoltern am Albis (3.) - Siebnen (2.)

Oberwinterthur (2.) - Embrach (2.)

Urdorf (2.) - Croatia (4.)

Sporting Club Schaffhausen (3.) - Wiedikon (2.)

Niederweningen (2.) - Bassersdorf (2.)

Schwamendingen (3.) - Wald (2.)

Diessenhofen (3.) - Wiesendangen (2.)

Glattal Dübendorf (5.) - Regensdorf (2.)

Amedspor (4.) - Seebach (3.)

Racing Club (3.) - Wollerau (3.)

Oberglatt (4.) - Wollishofen (2.)

Engstringen (3.) - Gossau (2.)

Greifensee (2.) - Unterstrass (2.)

Buchs-Dällikon (4.) - Horgen (2.)

Hellas (4.) - Pfäffikon (2.)

Fällanden (4.) - Wädenswil (2.)