Cup-Auslosung im Livestream - das sind die Paarungen der 2. Runde

Erneut ein Top-Service vom Fussballverband der Region Zürich (FVRZ). Die Cup-Auslosung konnte live mitverfolgt werden.

Am Freitagmittag fand in Winterthur die Auslosung der 2. Cup-Runde der Aktiven live statt.

Greifensee (2.) - Wiesendangen (2.)

Altstetten (3.) - Glattfelden (3.)

Russikon (4.) - Schwamendingen (3.)

G.S.I. Rümlang (3.) - Horgen (2.)

Langnau am Albis (4.) - Wädenswil (2.)

Fällanden (4.) - Bassersdorf (2.)

Hellas (4.) - Oberrieden (3.)

Urdorf (2.) - Adliswil (2.)

Brasil Suisse (4.) - Brüttisellen-Dietlikon (2.)

Fehraltorf (4.) - Winterthur United (3.)

Affoltern am Albis (3.) - Herrliberg (2.)

Schlieren (3.) - Embrach (2.)

Richterswil (4.) - Seebach (4.)

Republika Srpska (3.) - Unterstrass (2.)

Dielsdorf (4.) - Rüti (3.)

Stäfa (2.) - Küsnacht (2.)

Oetwil am See (4.) - Hinwil (3.)

Büsingen (4.) - Racing Club (3.)

Kloten (3.) - Wiedikon (2.)

Siebnen (3.) - Wald (2.)

Neftenbach (4.) - Phönix Seen (2.)

Blue Stars (3.) - BC Albisrieden (3.)

Oerlikon/Polizei (3.) - Oetwil-Geroldswil (2.)

Pfäffikon (3.) - Regensdorf (2.)

Rümlang (2.) - Wollishofen (2.)

Töss (3.) - Einsiedeln (2.)

Inter Club Zurigo (4.) - Veltheim (2.)

Albania (3.) - Glattbrugg (2.)

Volketswil (3.) - Zollikon (3.)

Cholfirst United (3.) - Niederweningen (3.)

Buttikon (3.) - Ramsen (3.)