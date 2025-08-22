Cup-Auslosung im Livestream - das sind die Paarungen der 2. Runde

Erneut ein Top-Service vom Fussballverband der Region Zürich (FVRZ). Die Cup-Auslosung konnte live mitverfolgt werden.
Am Freitagmittag fand in Winterthur die Auslosung der 2. Cup-Runde der Aktiven live statt.
Greifensee (2.) - Wiesendangen (2.)
Altstetten (3.) - Glattfelden (3.)
Russikon (4.) - Schwamendingen (3.)
G.S.I. Rümlang (3.) - Horgen (2.)
Langnau am Albis (4.) - Wädenswil (2.)
Fällanden (4.) - Bassersdorf (2.)
Hellas (4.) - Oberrieden (3.)
Urdorf (2.) - Adliswil (2.)
Brasil Suisse (4.) - Brüttisellen-Dietlikon (2.)
Fehraltorf (4.) - Winterthur United (3.)
Affoltern am Albis (3.) - Herrliberg (2.)
Schlieren (3.) - Embrach (2.)
Richterswil (4.) - Seebach (4.)
Republika Srpska (3.) - Unterstrass (2.)
Dielsdorf (4.) - Rüti (3.)
Stäfa (2.) - Küsnacht (2.)
Oetwil am See (4.) - Hinwil (3.)
Büsingen (4.) - Racing Club (3.)
Kloten (3.) - Wiedikon (2.)
Siebnen (3.) - Wald (2.)
Neftenbach (4.) - Phönix Seen (2.)
Blue Stars (3.) - BC Albisrieden (3.)
Oerlikon/Polizei (3.) - Oetwil-Geroldswil (2.)
Pfäffikon (3.) - Regensdorf (2.)
Rümlang (2.) - Wollishofen (2.)
Töss (3.) - Einsiedeln (2.)
Inter Club Zurigo (4.) - Veltheim (2.)
Albania (3.) - Glattbrugg (2.)
Volketswil (3.) - Zollikon (3.)
Cholfirst United (3.) - Niederweningen (3.)
Buttikon (3.) - Ramsen (3.)
Die Partien sind auf den 20. September terminiert.
