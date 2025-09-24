Cup-Ausflug nach Altstätten - Gänsehaut und Einzug ins Achtelfinal

Mit zwei vollbesetzten Reisecars der Firma Strickler startete die Reise um 09:45 Uhr in Richtung Ostschweiz. Nach einer angenehmen Fahrt und einem kurzen Halt in der idyllischen Altstadt von Altstätten ging es um 12:30 Uhr mit einem eindrucksvollen Fanmarsch weiter zum Stadion – eine lange rot-blaue Schlange, die für Gänsehaut sorgte.

Im Stadion herrschte ausgelassene Stimmung, alle fieberten dem Spiel entgegen. Und sie wurden belohnt: Mit einem 3:0-Auswärtssieg zog unser Team ins Achtelfinale des Schweizer Cups ein. Nach dem Schlusspfiff feierte der ganze Anhang die Mannschaft mit stehenden Ovationen – ein unvergesslicher Moment!

Nach einer entspannten Rückfahrt erreichte der Tross gegen 18 Uhr wieder das Eizmoos – glücklich, stolz und voller Vorfreude auf die nächsten Aufgaben im Cup.

Ein herzliches Dankeschön an Alle, die dabei waren und für diesen unglaublichen Support gesorgt haben. Nicht zu vergessen geht ein grosser Dank an unseren Fotografen Reto Müller, der mit seinen Bildern einmal mehr für unvergessliche und emotionale Eindrücke gesorgt hat 💙❤️

#gemeinsambärenstark – an diesem Sonntag war es mehr als spürbar!