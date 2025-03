CSV Marathon stürzt dank Popovic-Hattricks den Primus

Der CSV Marathon Krefeld hat in der Gruppe 3 der Bezirksliga den Tabellenführer DJK Neuss-Gnadental vom Thron geholt. Sehr zur Freude des OSV Meerbusch, der im Bruderkampf beim TSV Meerbusch II knapp die Oberhand behielt.

Das CSV-Team von Trainer Onur Özkaya ließ sich auch von einem Rückstand nach nur wenigen Sekunden nicht aus dem Konzept bringen, zumal die sonst oft nicht so sattelfeste Defensive gut disponiert war. Auffälligster Spieler der Marathoner war der dreifache Vollstrecker Petar Popovic.

St. Tönis düpiert Dormagen

Während die Brüggener Tura weiter Boden gut macht, stolperte Bayer Dormagen beim SC St. Tönis II – für den traf Philipp Horster zwei Mal – und verliert mehr und mehr den Anschluss. Wie auch die Neuwerker, wo Willich in der Endphase noch einen Zähler rettete. Dennoch zogen die Odenkirchener, die erneut gewannen, im Abstiegskampf gleich. Sie sind nächsten Sonntag dann zum Abstiegskrimi in Willich zu Gast.

In der Gruppe 4 löste Spitzenreiter Goch seine Aufgabe gegen Veen knapp, während der Zweite Neukirchen-Vluyn problemlos in Hö.-Nie. gewann. Einiges spricht aktuell dafür, dass am Ende auch die Reihenfolge Gültigkeit haben könnte. Asterlagen bekam nämlich auch die neue Stärke der Xantener zu spüren und dem Kevelaerer SV scheint etwas die Luft auszugehen.

Uerdingen bringt Punkte aus Repelen mit

Auf den ersten Blick ist das Unentschieden des TSV Bockum gegen Rindern in Ordnung. Bei den Gästen musste Goalgetter Maximilian Janssen früh vom Platz (22.). Aber bei der Entwicklung ganz hinten rückt zumindest der Relegationsplatz immer näher. Der ersatzgeschwächte VfB Uerdingen brachte aus Repelen, womit nicht viele gerechnet hätten, einen Dreier mit. Dabei war Ibrahim Bozkurt der Matchwinner. In der 81. Minute eingewechselt, sorgte er fünf Minuten später für das Siegtor. Bangen danach noch für die Blau-Gelben: Keeper Finn Thorben Pötters sah Rot (88.) und Abwehrchef Lars Lindmüller musste zwischen die Pfosten.