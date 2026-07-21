CSV Marathon mit Pleite und Sieg – Wieczorek muss operiert werden

Eine Niederlage und einen Sieg gab es für den Bezirksligisten CSV Marathon Krefeld beim doppelten Testspieleinsatz mit noch arg reduziertem Kader innerhalb von 44 Stunden. Erst setzte es eine 2:5 (1:1)-Niederlage bei der SVG Neuss-Weissenberg – Batuhan Esat Arslanoglu und Emre Özkaya waren da die Torschützen. Wenig später feierte das Team dann einen 4:1 (2:0)-Erfolg über die Reserve des VfB Homberg. Die Neuzugänge Arda Demirel (2), Samed Yesil und Viron Gabriel Anagnostou erzielten die Treffer. Nicht zum CSV gewechselt sind Ben Schubert aus Fischeln beziehungsweise David Machnik aus Tönisberg. Schubert geht zum SC Viktoria Anrath und Machnik bleibt als Spieler – vorher war er als Trainer mit an Bord – an der Schaephuysener Straße. Außerdem muss David Piotr Wieczorek, nachdem sein Kreuzbandabriss zunächst lange konventionell behandelt wurde, nun doch unters Messer.
Zweimal am Ball waren auch der SSV Grefrath und der VfL Tönisberg. Die Grefrather bezwangen die Sportfreunde Neersbroich mit 2:0 – Christopher Claeren und Sven Keller sorgten da für zwei frühe Tore –, ehe es dann einen 3:1 (0:0)-Sieg gegen die Zweite des SV Budberg gab. Hier trafen nach einem Eigentor von Jan Luka Drüppel noch erneut Claeren und Manuel Franken in der Endphase.
Die Tönisberger ließen einem 3:0 (2:0) in Kaldenkirchen durch Valon Xhaferi, Nik Hölber und Brian Dollen ein 3:3 (2:0) bei Viktoria Anrath folgen. Hier ließen sich die Rot-Weißen noch eine sichere 3:0-Führung, für die Hölber (2) und Arjeton Krasniqi gesorgt hatten, nehmen. Dafür zeichneten bei den Anrathern Tobias Deutsch (2) und Dogas Dural (90., Elfmeter) verantwortlich. Anadolu Türkspor Krefeld gewann erst beim SSV Strümp mit 4:2 (0:1) und später bei Türkiyemspor Mönchengladbach mit 5:1 (2:0).
Das Fell mit 1:9 (1:4) mächtig über die Ohren gezogen bekam der SC Schiefbahn gegen Nachbar SG Kaarst. Jannik Stelzer markierte den Ehrentreffer (1:2). Kaum besser erging es der Reserve des SC St. Tönis, die dem VfL Benrath mit 2:9 (1:4) unterlag. Fabio Mariano und Erik Weber trafen dabei für den Spielverein. In diese Kategorie passt auch das 0:7 des FC Hellas Krefeld beim klassenhöheren SV Thomasstadt Kempen und die Schlappe der RSG Verberg/Gartenstadt mit demselben Ergebnis gegen den KTSV Preussen Krefeld.
Der TSV Bockum erzielte beim FC Neukirchen-Vluyn durch Dimic Race und Hun Brandon Danh Do die Tore eins und sechs, zog aber dennoch mit 2:4 (1:0) den Kürzeren. Beim 9:2-Erfolg des FC Traar bei der Dritten des TSV Bockum langte Neuzugang Dennis Lerche gleich fünfmal hin.