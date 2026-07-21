CSV Marathon mit Pleite und Sieg – Wieczorek muss operiert werden

So lief es zuletzt beim CSV Marathon – Foto: Jens Terhardt

Eine Niederlage und einen Sieg gab es für den Bezirksligisten CSV Marathon Krefeld beim doppelten Testspieleinsatz mit noch arg reduziertem Kader innerhalb von 44 Stunden. Erst setzte es eine 2:5 (1:1)-Niederlage bei der SVG Neuss-Weissenberg – Batuhan Esat Arslanoglu und Emre Özkaya waren da die Torschützen. Wenig später feierte das Team dann einen 4:1 (2:0)-Erfolg über die Reserve des VfB Homberg. Die Neuzugänge Arda Demirel (2), Samed Yesil und Viron Gabriel Anagnostou erzielten die Treffer. Nicht zum CSV gewechselt sind Ben Schubert aus Fischeln beziehungsweise David Machnik aus Tönisberg. Schubert geht zum SC Viktoria Anrath und Machnik bleibt als Spieler – vorher war er als Trainer mit an Bord – an der Schaephuysener Straße. Außerdem muss David Piotr Wieczorek, nachdem sein Kreuzbandabriss zunächst lange konventionell behandelt wurde, nun doch unters Messer.