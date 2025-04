CSV Marathon legt nach: Burak Akarca kommt

Ausgebildet beim MSV Duisburg

Denn auch Burak Akarca schließt sich dem CSV Marathon an. Der 33-jährige Rechtsfuß, der aktuell für den TuS Asterlagen in der Bezirksliga, Gruppe 4 unterwegs ist, hat ebenfalls eine beachtliche Vita. Ausgebildet wurde er beim MSV Duisburg, spielte danach auch in der Regionalliga und Oberliga für die damalige Zweite der Meidericher. In der Oberliga war er aber auch für den TuS Bösinghoven, Vorläufer des heutigen TSV Meerbusch, sowie für den VfR Fischeln aktiv, spielte zudem noch ein halbes Jahr für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West. In der Landesliga lief er für den SV Genc Osman Duisburg, den SC Kapellen und den ASV Süchteln auf, ehe er dann 2022 nach Asterlagen wechselte, wo er am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt war. Dort ist der Verteidiger in der laufenden Spielzeit absoluter Stammspieler, spielte bislang 22-mal und erzielte einen Treffer. Mit seinem Team rangiert er auf dem sechsten Tabellenplatz.