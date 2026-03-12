CSV Marathon Krefeld will nach 7:2-Gala nachlegen

Steht die nächste Gala von Marathon Krefeld an? – Foto: Ralph Görtz

Bereits zwei Spiele stehen für Freitagabend in der Bezirksliga, Gruppe 3 auf dem Terminkalender. Dabei dürfte besonders die Defensive des SV Thomasstadt Kempen gefordert sein, denn es geht gegen den CSV Marathon Krefeld. Und der hat gerade vorigen Sonntag beim 7:2 gegen den VfR Fischeln deutlich gezeigt, was er, wenn nach vorne die Post abgeht – und die beschränkt sich nicht nur allein auf Dennis Lerche – drauf hat. Hüben wie drüben sind die personellen Sorgen nur klein.

Heute, 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen Thomasstadt CSV Marathon Krefeld CSV Marathon 20:00 PUSH

Heute, 20:00 Uhr VfL Tönisberg Tönisberg TuRa Brüggen Brüggen 20:00 PUSH

Das kann vom VfL Tönisberg, der auch schon am Freitag im Einsatz ist, nicht behauptet werden. Auch vor der Partie gegen TuRa Brüggen, die nach vorne mindestens die gleichen Qualitäten wie die Marathoner hat, stehen ein halbes Dutzend Akteure nicht zur Verfügung. Da klingt es fast schon geschmeichelt, anzumerken, dass die Elf des Trainergespanns David Machnik bzw. Justin Müller nur Außenseiter ist. Sie hat in diesem Jahr erst vier Punkte geholt.

Kellerduell am Samstag

Für Samstag steht neben dem Kellerkinderduell des 1. FC Mönchengladbach gegen den 1. FC Viersen vor allen Dingen das Aufeinandertreffen der Verfolger SpVg Odenkirchen gegen den Zweiten Sportfreunde Neuwerk auf dem Programm (im Livestream bei FuPa zu sehen). Wollen die Odenkirchener – bisher hat das gastgebende Team von Trainer Simon Sommer noch nicht richtig überzeugt – im Rennen um Platz zwei, der zur Relegation berechtigt, im Geschäft bleiben, muss gewonnen werden.

Gruselig ist jahresübergreifend die Bilanz des SSV Grefrath. Zwei Zähler aus den vergangenen sechs Begegnungen lässt aber dennoch nicht die Alarmglocken schrillen, weil vorher gut gepunktet wurde. Ob nun gegen die Zweitvertretung des SC St. Tönis, die mehr als im Plan liegt und keine Besetzungssorgen hat, die Wende geschafft wird, bleibt abzuwarten. Die gesperrten Christof Feyen und Schlussmann Nico Fokken werden fehlen. Für Fokken wird es Felix Misko sein, die sich bisher ja ohnehin abwechselten.

Fischeln in der Krise?

2:5 in Kempen, 2:7 bei Marathon – die vergangenen beiden Spiele sind für den VfR Fischeln fraglos eine ziemliche Hypothek vor der Auseinandersetzung mit dem Klassenprimus OSV Meerbusch. Dafür hat sich aber wenigstens die Personallage gebessert. Marc Jean Lacroix, Abdulhadi Alamad und Amir Alili kehren zurück, was bei Keeper Leon Buschen unwahrscheinlich ist.

Spielt Türkiyemspor Mönchengladbach am Sonntag gegen den TSV Bockum wieder oder verhindert dies, wie letzte Woche, die große Verletzungsmisere. Dann käme der TSV billig zu drei Zählern, die er, um auf Abstand nach unten zu bleiben, auch dringend benötigt. Patrick Pasthy fehlt noch einmal. Wegen der vergangenen Partie gegen Odenkirchen ist bei den Bockumern immer noch ärgern angesagt, weil nach der Führung von Anadou Bassirou Fofana Ba eine halbe Stunde die Chance bestand, mit einem weiteren Tor den Sack schon zuzumachen.