CSV Marathon Krefeld schlägt sich gegen zwei Oberligisten gut

Und das bei größten personellen Problemen, denn mit Daniel Sperling, David Piotr Wieczorek, Marcel Lüft, Stefan Giesen, Sascha Babuschkin und Erik Gitner fehlten vorab sechs Mann, zu denen sich gegen St. Tönis noch Elyesa Terzi und Emre Özkaya aus Urlaubsgründen dazu gesellten. Der gerade erst aus Willich gekommene Leart Prebreza hat unterdessen schon wieder das Handtuch geworfen.

Dass für den Bezirksligisten dann letztlich zwei Niederlagen zu Buche standen – 2:3 (2:1) gegen Jüchen-Garzweiler und 2:6 (1:0) gegen St. Tönis –, war für Trainer Onur Özkaya zweitranging. Für ihn war wichtig, was es von den Neuzugängen zu sehen gab. Da hielten vor allen Dingen Routinier Burak Akarca und Dennis Lerche das, was man sich von ihnen versprochen hatte. Außerdem wurde in beiden Fällen in der ersten Halbzeit bestens mitgehalten. Gegen Jüchen legten Almir Arapovic (13.) und Semih Cakir (21.) zweimal vor. Für die Gäste, als beim CSV wie auch gegen St. Tönis im Laufe der zweiten Hälfte die Kräfte schwanden, trafen Hasan Akcakaya (17.), Alen Muratovic (77.) und Nils Friebe (90.+6, Foulelfmeter).

Gegen St. Tönis, die in den ersten 45 Minuten trotz viel Ballbesitz nur einmal gefährlich vor das Marathon-Gehäuse kamen, sorgte der immer noch mit großer Übersicht agierende Lerche für die Führung (7.) und Ilhay Baris für das zwischenzeitliche 2:3 (62.). Beim Kastrati-Team machten ein Gastspieler (48./52./73.), der sich damit bestens empfahl, Jan Goretzki (54.), Morten Heffungs (77.) und ein Eigentor von Lennard Ulrich (82.) das halbe Dutzend voll.

St. Tönis torreich unter der Woche

Die St. Töniser ihrerseits hatten unter der Woche noch gegen zwei A-Ligisten gespielt. Einem lockeren 8:0 (5:0) bei Anadolu Türkspor Krefeld, zu dem Neuzugang Daiki Hara (drei), Morten Heffungs, Kohei Nakano, Julio Torrens, Marcel Goretzki – noch ein Neuer – und Mario Knops die Tore beisteuerten, folgte ein äußerst mühevoller 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Veert. Der ging durch Skerdilaid Haxhimusa in Führung und hatte in Keeper Joshua Claringbold, an dessen Zeit im SC-Dress sich viele noch erinnern, den mit Abstand besten Mann auf dem Platz. Kohei Nakano, ein Gastspieler und Julian Andres Suaterna drehten die Partie noch.