CSV Marathon Krefeld deklassiert Fischeln mit 7:2

Das gilt nicht für den TSV Bockum, der gegen Odenkirchen zur Halbzeit zwar noch die Nase vorn hatte und aktuell und nächsten Sonntag auf Patrick Pasthy verzichten muss – der Abwehrspieler steht bei anderen Klubs oben auf der Wunschliste –, doch danach setzte sich der Favorit nicht unerwartet noch durch. So muss die Reucher-Elf das Tabellenende weiter im Auge haben. Auf das erste richtige Erfolgserlebnis in diesem Jahr bei drei Niederlagen und einer Punkteteilung wartet der SSV Grefrath. Nach torlosem ersten Durchgang legte Goalgetter Moritz Münten für die gastgebenden Dilkrather vor. Die Vorentscheidung folgte danach, weil sich Christof Feyen nicht im Zaum hatte. Nach einem Foul sah er Gelb, danach schoss er den Ball weg und prompt war Gelb-Rot fällig. Da spielte es bei der 0:3-Niederlage keine Rolle mehr, dass Torwart Nikko Focken nach einer Notbremse gegen Ende noch Rot sah.