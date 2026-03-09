CSV Marathon Krefeld deklassiert Fischeln mit 7:2

Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch ist am Wochenende kampflos zu drei eingeplanten Punkten gekommen, weil Türkiyemspor Mönchengladbach wegen Personalproblemen nicht antreten konnte. Dem OSV weiter im Nacken sitzen die Sportfreunde Neuwerk, die dem SC Union Nettetal II gleich ein halbes Dutzend einschenkten.
Personell wieder einigermaßen auf der Höhe deklassierte der CSV Marathon Krefeld im Nachbarschaftsduell den VfR Fischeln mit sage und schreibe 7:2. Der Genickbruch für die Elf von Coach Jakob Scheller, die wie vergangenes Wochenende wieder vieles schuldig blieb, war der Lerche-Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und ein CSV-Rausch zu Beginn des zweiten Abschnitts, wo innerhalb von 18 Minuten vier Treffer fielen. Fischelns Schlussmann Leon Buschen begann zwar nach einer Verletzungspause die Begegnung, musste aber nach gut einer halben Stunde wieder passen.
Keinen Gewinner gab es im zweiten Kreisderby zwischen der Reserve des SC St. Tönis und dem VfL Tönisberg. 2:2 stand es beim Abpfiff, was durchaus dem Spielverlauf entsprach. Luis Becker war es, der in der Endphase für die St. Töniser noch egalisierte. Tönisbergs Luke Heidrich traf zum 1:2 an alter Wirkungsstätte. Gut sah es auch für den SV Thomasstadt Kempen beim 1. FC Viersen aus. Da stellte der Ex-Tönisberger Dennis Gaas in der 89. Minute auf 2:1, doch tief in der Nachspielzeit kam Viersen doch noch zum Unentschieden. Unter dem Strich kann die Mannschaft von Trainer Andre Meier mit dem einen Punkt aber auch leben.
Das gilt nicht für den TSV Bockum, der gegen Odenkirchen zur Halbzeit zwar noch die Nase vorn hatte und aktuell und nächsten Sonntag auf Patrick Pasthy verzichten muss – der Abwehrspieler steht bei anderen Klubs oben auf der Wunschliste –, doch danach setzte sich der Favorit nicht unerwartet noch durch. So muss die Reucher-Elf das Tabellenende weiter im Auge haben. Auf das erste richtige Erfolgserlebnis in diesem Jahr bei drei Niederlagen und einer Punkteteilung wartet der SSV Grefrath. Nach torlosem ersten Durchgang legte Goalgetter Moritz Münten für die gastgebenden Dilkrather vor. Die Vorentscheidung folgte danach, weil sich Christof Feyen nicht im Zaum hatte. Nach einem Foul sah er Gelb, danach schoss er den Ball weg und prompt war Gelb-Rot fällig. Da spielte es bei der 0:3-Niederlage keine Rolle mehr, dass Torwart Nikko Focken nach einer Notbremse gegen Ende noch Rot sah.