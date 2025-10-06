CSV Marathon gibt sicher geglaubten Derbysieg noch aus der Hand

Für eine Überraschung sorgte unterdessen der SSV Grefrath. Das Team von Trainer Alexander Thamm, der seine Spieler bestens eingestellt hatte, gewann, fünf Tage nach der 2:7-Heimklatsche gegen Brüggen, beim Aufstiegskandidat TuS Wickrath nach der bisher besten Saisonleistung mit 3:0 (1:0). Auffällig in einer auf allen Positionen funktionierenden Elf einschließlich Keeper Nico Fokken war das Comeback von Jonas Landwehrs von Beginn an, nach dem er zuvor nach langer Leidenszeit zweimal zu Kurzeinsätzen gekommen war. Der 21-Jährige spielte direkt hinter den beiden Spitzen Christopher Claeren und Lukas Hanssen. Beide waren unter den Torschützen, wobei es für Hanssen bereits der sechste Saisontreffer war. Völlig abgemeldet bei der SSV-Defensive waren die Wickrather Goalgetter Niek Gabriel Mäder und Petar Popovic.

Gleich ein halbes Dutzend eingeschenkt, ohne selbst zu treffen, bekam der SV Thomasstadt Kempen beim OSV Meerbusch. Für den trafen die Torjäger Lars Stieger und Marc Rommel doppelt. Trotz der zweiten Niederlage hintereinander läuten beim Neuling Kempen aber noch längst nicht die Alarmglocken, zumal jeder davon ausgeht, dass nächsten Sonntag gegen den SV Lürrip – der Letzte kam im Nachbarschaftsduell beim 1. FC Mönchengladbach zum ersten Punkt – der Bock wieder umgestoßen wird.

Mit Ausnahme des OSV Meerbusch war es nicht der Spieltag der Aufstiegskandidaten. Spitzenreiter TuRa Brüggen rettete in der Nachspielzeit und doppelter Überzahl noch einen Zähler gegen den SC Union Nettetal II, die Sportfreunde Neuwerk kamen gegen disziplinierte Fischelner, die im zweiten Durchgang zwar ziemlich unter Druck standen, aber insgesamt eine ordentliche Leistung abriefen, über ein 0:0 nicht hinaus. Und die SpVg Odenkirchen kassierte gar bei der ganz stark aufspielenden Zweitvertretung des SC St. Tönis II, die zuletzt dreimal verloren hatte, ihre erste Saisonniederlage.

Zum eingeplanten Sieg, wodurch ein abdriften nach hinten vermieden wurde, kam der VfL Tönisberg beim 1. FC Viersen, wo die Bilanz des neuen Trainers Stephan Houben mit einem Sieg und zwei Niederlagen auch nicht so rosig ist.