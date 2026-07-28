CSV Marathon gewinnt Doppel-Testspiel-Wochenende

Vielversprechend verlief der Auftritt der neuformierten 2. Mannschaft des KFC Uerdingen, die bei Bockum III zu einem 2:2 kam. Jan Gez legte dabei vor und Felix Eduard Soldan egalisierte später. Beide Tore der Bockumer gingen auf das Konto des unverwüstlichen Philipp Alker. Driton Rrahimi, Christian Brenner, Mats Klauth, Philipp Undi und Diego Lima Sousa sorgten für den 5:0-Erfolg der Dritten des SC St. Tönis beim TuS Gellep.

Bei der 3:8 (2:4)-Niederlage des SC Viktoria Krefeld beim klassenhöheren SC Schiefbahn unterliefen Julian Leuchtenberger und Nikolai Thommeßen Eigentore. Ferner tarfen für den SCS noch Julien George Caston (3), Patrick Leenen, Brian Drubel und Ersin Deniz. Schiefbahns Nachbar Viktoria Anrath verlor gegen die Zweite des ASV Einigkeit Süchteln mit 1:3 (0:1) und Julius Weinhold sorgte für die Ergebniskosmetik.

Trotz eines 0:2-Halbzeitrückstandes gewann der FC Hellas Krefeld gegen den SC Viersen-Rahser noch mit 5:3. Dafür zeichneten Nick Sotiriou (2), Maurizio Garau Serra, Mohamed Amin El Kaddoun und Mustafa Kalincik verantwortlich.