CSV Marathon gewinnt Doppel-Testspiel-Wochenende

Zum dritten Mal in Folge absolvierte der CSV Marathon Krefeld an einem Wochenende gleich zwei Testspiele. Zuerst gewann er bei der TuS Mündelheim durch ein Tor von Neuzugang Viron Gabriel Anagnostou, Sohn des ehemaligen Borussia-Profis Chrissovalantis, mit 1:0 (1:0) und dann gab es einen 7:3 (5:1)-Sieg beim SSV Strümp, wie Mündelheim ein A-Ligist. Hier trafen Ilay Baris, Daud Gergery und Batuhan Esat Arslanoglu jeweils doppelt. Außerdem war noch Boran Yilmaz erfolgreich. Tore für den SSV: der Ex-Uerdinger Burhan Sahin (2) und Mert Emin Dogan.
Erst als Lucas Matteo Klaaßen, Denis Gaas und Lukas Beyer für den SV Thomasstadt Kempen beim FC Neukirchen-Vluyn ein 3:0 vorgelegt hatten, verkürzte der Gegner. In der Schlussphase machte der VfL Tönisberg durch Justice Oboro (80./88.), Arjeton Krasniqi (86.) und Yubery Santo Stielke (90.), alle zur Halbzeit gekommen, den 4:0 (0:0)-Sieg gegen den MSV Moers klar. Die Reserve des SC St. Tönis, zuletzt böse unter die Räder gekommen, gewann beim TSV Kaldenkirchen mit 2:1 (1:0). Vasilis Zerdevas und Philipp Horster hatten dabei vorgelegt, ehe die Platzherren noch durch Jonathan Gerold verkürzten.
Amir Hossein Ahmadi, Abdelkarim Afkir, Semih Cakir und Fawad Mirzada machten bei einem Gegentreffer von Kevin Heise das 4:1 (1:0) von Anadolu Türkspor Krefeld gegen den FC Bosporus Düsseldorf perfekt.
Vielversprechend verlief der Auftritt der neuformierten 2. Mannschaft des KFC Uerdingen, die bei Bockum III zu einem 2:2 kam. Jan Gez legte dabei vor und Felix Eduard Soldan egalisierte später. Beide Tore der Bockumer gingen auf das Konto des unverwüstlichen Philipp Alker. Driton Rrahimi, Christian Brenner, Mats Klauth, Philipp Undi und Diego Lima Sousa sorgten für den 5:0-Erfolg der Dritten des SC St. Tönis beim TuS Gellep.
Bei der 3:8 (2:4)-Niederlage des SC Viktoria Krefeld beim klassenhöheren SC Schiefbahn unterliefen Julian Leuchtenberger und Nikolai Thommeßen Eigentore. Ferner tarfen für den SCS noch Julien George Caston (3), Patrick Leenen, Brian Drubel und Ersin Deniz. Schiefbahns Nachbar Viktoria Anrath verlor gegen die Zweite des ASV Einigkeit Süchteln mit 1:3 (0:1) und Julius Weinhold sorgte für die Ergebniskosmetik.
Trotz eines 0:2-Halbzeitrückstandes gewann der FC Hellas Krefeld gegen den SC Viersen-Rahser noch mit 5:3. Dafür zeichneten Nick Sotiriou (2), Maurizio Garau Serra, Mohamed Amin El Kaddoun und Mustafa Kalincik verantwortlich.