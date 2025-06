CSV Marathon freut sich auf Rückkehr der Derbys

Freut sich: Onur Özkaya. – Foto: Mahmut Tuncer

Die Vorfreude auf die anstehende Fußball-Saison dürfte bei den Verantwortlichen des CSV Marathon Krefeld am Mittwoch noch einmal sprunghaft angestiegen sein. Denn der Bezirksligist darf in der kommenden Spielzeit nicht nur endlich in die runderneuerte Edelstahl-Kampfbahn zurückkehren und muss damit nicht mehr in den nicht wirklich geliebten auswärtigen Gefilden spielen. Sondern auch der Fußball-Verband Niederrhein hat dem CSV nun einen großen Gefallen getan.

Denn sämtliche Bezirksligisten aus Krefeld und dem Umland spielen ab sofort wieder in einer Gruppe zusammen. In der vergangenen Spielzeit hatte der CSV Marathon als einziger Krefelder Vertreter in der Bezirksliga 3 antreten müssen, während die beiden Lokalrivalen TSV Bockum und VfB Uerdingen – und auch der VfL Tönisberg – in Gruppe 4 einsortiert worden waren. Das ist nun allerdings wieder Vergangenheit. Tolle Gruppe für den CSV

Ab August werden sich der CSV, die Bockumer und die Tönisberger, die jüngst den Aufstieg in die Landesliga in der Relegation knapp verpasst hatten, wieder in der Bezirksliga-Gruppe 3 begegnen– und in dieser dann auch auf den SSV Grefrath, den SC St. Tönis II, den Landesliga-Absteiger VfR Fischeln sowie den Aufsteiger SV Thomasstadt Kempen treffen. Eine Saison mit vielen Nachbarschaftsduellen steht allen Vereinen also in Haus. „Das ist eine starke Gruppe mit drei Vorjahres-Absteigern und Tönisberg als Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation. Positiv ist, dass die Fahrerei weniger wird und die Derbys mehr. Da freue ich mich besonders drauf“, sagt CSV-Coach Onur Özkaya zur Einteilung. Dass die Gruppe wirklich so stark werden dürfte, wie Özkaya vermutet, offenbart ein Blick auf die weiteren Konkurrenten: TuRa Brüggen, OSV Meerbusch, DJK Fortuna Dilkrath, Thomasstadt Kempen, SC Union Nettetal II, Sportfreunde Neuwerk, TuS Wickrath, Spvg. Odenkirchen 05/07, 1. FC Mönchengladbach, 1. FC Viersen, SV Mönchengladbach 1910 und Türkiyemspor Mönchengladbach.