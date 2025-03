CSV Krefeld will Wickrather Lauf beenden

Nach zwei Siegen in Folge hat der CSV Marathon Krefeld in der Bezirksliga 3 seinen Mittelplatz erst einmal gefestigt. Am heutigen Samstag geht es nun zum TuS Wickrath. Der ist nach der tollen vergangenen Spielzeit, die er als Aufsteiger letztlich auf dem dritten Platz abschließen konnte, in dieser Saison nur schwer in die Gänge gekommen. Aber wie heißt immer so schön: „Das zweite Jahr ist für einen Neuling immer schwerer, als das erste.“ Diese Weisheit schien sich zuletzt dann auch zu bewahrheiten. Mittlerweile aber hat sich das Team von Trainer Dirk Horn wieder konsolidiert und von den vergangenen fünf Partien vier gewonnen.